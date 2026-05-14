Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.4 комментария
На Филиппинах задержали открывшего стрельбу в здании Сената
Неизвестный мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия внутри филиппинского Сената, после чего был оперативно обезврежен службой безопасности.
Правоохранительные органы Филиппин взяли под стражу мужчину, подозреваемого в применении оружия в здании верхней палаты парламента, передает ТАСС. Инцидент произошел в среду около 14:50 по московскому времени.
«Предварительное расследование показало, что около 19:50 в среду человек, вооруженный огнестрельным оружием неустановленного калибра, предположительно, произвел несколько выстрелов внутри здания Сената», – говорится в полицейском рапорте. Злоумышленника незамедлительно обезвредили и задержали охранники правительственного учреждения.
Позднее выяснилось, что в результате происшествия никто не пострадал. Президент страны Фердинанд Маркос – младший отверг причастность властей к случившемуся и потребовал тщательно расследовать причины инцидента. Глава государства также подчеркнул, что распоряжений об аресте сенатора Рональда де ла Росы, ордер на задержание которого ранее выдал Международный уголовный суд, не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в здании Сената Филиппин прозвучали выстрелы.
В марте прошлого года полиция задержала бывшего президента страны Родриго Дутерте по ордеру МУС.
Позже политика доставили в тюремный комплекс в Гааге.