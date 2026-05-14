МИД России предупредил об угрозе арестов за рубежом и экстрадиции россиян в США
Российским гражданам при планировании заграничных поездок следует учитывать риск задержания и возможной экстрадиции в Соединенные Штаты из третьих стран, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.
По словам Лукьянцева, гражданам России необходимо помнить об угрозе задержания и выдачи американским властям при выезде за границу, передает РИА «Новости».
«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции. Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж», – сказал Лукьянцев.
Дипломат уточнил, что ведомство не имеет права запрещать поездки, а лишь дает рекомендации избегать визитов в страны с высокими рисками. К государствам с повышенной вероятностью задержания россиян по американским запросам относятся большинство стран Европы и Латинской Америки, а также Австралия, Канада, Израиль, Таиланд и ряд других государств. При этом перечень не является исчерпывающим.
Ранее в конце апреля Министерство иностранных дел посоветовало гражданам заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках