  Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    14 мая 2026, 01:45 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежем, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.

    Военнослужащие перехватили вражеские аппараты в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в  Max.

    По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил Гусев.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 66 украинских дронов над десятью регионами.


    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с гадалкой.

    По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

    Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

    Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».

    13 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Руководство Румынии не встретило Зеленского у трапа самолета в Бухаресте

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на встречу «Бухарестской девятки», однако у трапа самолета его поприветствовал лишь посол собственной страны.

    Кадры одинокого прибытия политика опубликовали украинские средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что высокопоставленные румынские чиновники не приехали в аэропорт. Вместе с супругой гостя встречал только украинский дипломат Игорь Прокопчук.

    Президент Румынии Никушор Дан пропустил церемонию прибытия, сославшись на статус сопредседателя саммита. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе не оказалось временно исполняющего обязанности премьер-министра Илие Боложана и других членов кабинета министров.

    В администрации румынского лидера уточнили, что официальный прием состоится позже. Во второй половине дня политика ожидают в президентском дворце Котрочень.

    Объединение «Бухарестская девятка» появилось по инициативе Варшавы и Бухареста для укрепления восточного фланга НАТО. Первый официальный саммит прошел в 2015 году при участии лидеров девяти европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители руководства Германии не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена.

    Высокопоставленные чиновники Британии отсутствовали у трапа самолета украинского президента в Лондоне.

    Парламент Румынии отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана.

    13 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В пещере у популярного греческого острова Лефкас рыбак обнаружил начиненный взрывчаткой ударный дрон Magura с работающими двигателями, Греция в связи с этим выразила протест.

    Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах, передает Politico.

    В Афинах опасаются, что боевые действия могут перекинуться на Средиземноморье из-за попыток Киева атаковать теневой флот, перевозящий российскую нефть.

    Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил украинское происхождение беспилотника. На заседании совета по обороне ЕС в Брюсселе он назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».

    Глава МИД Йоргос Герапетритис также выразил недовольство на встрече с европейскими коллегами, пообещав ответить дипломатическими протестами.

    Греческие вооруженные силы контролируют расследование и готовят отчет. Рассматриваются две основные версии: беспилотник сбросили с коммерческого судна или запустили с украинской базы в Мисрате на западе Ливии. В Киеве заявили об отсутствии информации о дроне, но выразили готовность к сотрудничеству для выяснения обстоятельств.

    Инцидент вызвал критику правительства Греции со стороны оппозиции. Лидер ультранационалистической партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос отметил, что Владимир Зеленский всегда был врагом страны. При этом он предложил забрать аппарат для реверс-инжиниринга и массового производства подобных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции официально подтвердили украинскую принадлежность найденного у острова Лефкаса безэкипажного катера.

    В апреле украинские беспилотники атаковали иностранный нефтяной танкер в морской акватории Краснодарского края.

    Ранее министр судоходства Греции Василис Кикилиас связал удар по греческому судну Maran Homer с частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти.

    13 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит военной формы образовался в ВСУ, поэтому подразделения в Сумской области получили камуфляж иракской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    О серьезных проблемах с вещевым обеспечением противника рассказали представители российских силовых структур, передает ТАСС. Из-за нехватки стандартной экипировки украинские неправительственные организации были вынуждены приобрести партию одежды в Соединенных Штатах.

    «В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии, закупленный украинскими неправительственными организациями в США», – уточнил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения в Сумской области столкнулись с острой нехваткой материалов для маскировки позиций.

    Бойцы ВСУ на этом направлении использовали женскую одежду для побега от российских войск.

    Пленный украинский солдат рассказал о необходимости покупать снаряжение за свой счет.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    13 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод
    @ pererabotka.gazprom.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали все БПЛА ВСУ, направленные на промышленный Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

    Средства ПВО и РЭБ пресекли попытку удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, сообщил губернатор в Max.

    Падение обломков дронов спровоцировало локальное возгорание на территории предприятия. По информации МЧС, пожар планируют полностью ликвидировать в течение нескольких часов. Специалисты отмечают, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани нет.

    В результате инцидента никто из сотрудников газоперерабатывающего завода не пострадал, жертв также удалось избежать. Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме, ситуация находится под контролем местных властей и экстренных служб.

    В сентябре в ходе ночной атаки на промышленный объект этого региона осколки стекла ранили местную жительницу.

    13 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    NYT: При Трампе прекращение огня потеряло смысл
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Мария Иванова

    Краткосрочные перемирия превратились в сугубо медийный инструмент, поэтому даже недавнее трехдневное прекращение огня на Украине не привело к реальной остановке боевых действий на фронте, отмечает The New York Times.

    Концепция прекращения огня утратила свой традиционный смысл в эпоху президентства Дональда Трампа, пишет The New York Times.

    По мнению аналитиков, перемирия стали самостоятельным продуктом для управления медийными циклами, в то время как боевые действия на Украине продолжаются без остановки.

    «То, что здесь происходит, – это фокус на подмножестве вирусных моментов, которые привлекают внимание СМИ к политическим лидерам», – заявил профессор Института международных исследований мира имени Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши.

    В ходе поддержанного главой Белого дома трехдневного перемирия боестолкновения на фронте не прекращались, а в результате ударов на Украине погибли 12 мирных жителей, отмечает издание.

    Отрыв перемирий от мирных процессов наблюдается и на Ближнем Востоке. Джоши отмечает, что успешный мирный процесс требует в среднем более четырех лет технической работы, тогда как недавнее перемирие на Украине было лишено независимого контроля и политической основы.

    Мирные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США приостановлены на несколько месяцев.

    Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман связывает эту тенденцию с нехваткой терпения в Белом доме к сложной дипломатической работе.

    По его словам, для президента США прекращение огня приравнивается к миру, что отодвигает на второй план опытных чиновников ради громких заголовков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. До этого Владимир Путин обсудил инициативу о прекращении огня с американским коллегой.

    13 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Захарова: Мендель дала Зеленскому пендель

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД иронично отреагировала на беседу бывшей помощницы Владимира Зеленского Юлии Мендель с Такером Карлсоном.

    «Юлия Мендель дала Зеленскому пендель... Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится. Ну, извините, пожалуйста, это то, что говорили мы на протяжении всех этих лет», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Представитель ведомства подчеркнула, что Мендель долгое время работала с главой государства и наблюдала за ним с близкого расстояния. По словам дипломата, бывшие коллеги украинского лидера по шоу-бизнесу также прекрасно помнят о его давнем пристрастии к запрещенным веществам.

    «Нужно отдать должное: она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов, таких подготовок к интервью, к встречам, а возвращался другим человеком. Чем он занимался 15 минут в уборной, для нее загадка, но она еще много другого интересного рассказала», – указала Захарова.

    Украинская чиновница ранее сообщила, что перед важными встречами политик на 15 минут уединялся в уборной, откуда выходил совершенно другим человеком с неиссякаемой энергией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала о пристрастии своего шефа к наркотикам. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Владимира Зеленского серьезно зависимым от препаратов человеком.

    Ранее Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    13 мая 2026, 20:44 • Новости дня
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В европейских странах нарастает недовольство присутствием переселенцев с Украины, что приводит к постепенному сворачиванию мер социальной поддержки и ужесточению миграционных правил, отметили в Совете Европы.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратил внимание на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», – подчеркнул О'Флаэрти в своей статье на сайте Совета Европы.

    Он отметил, что несмотря на продление режима временной защиты до марта 2027 года, многие страны начали сокращать помощь беженцам. В первую очередь, это касается предоставления жилья и выплаты социальных пособий. Часть государств переходит на выдачу обычных видов на жительство с более строгими требованиями.

    Кроме того, страны, не присоединившиеся к Директиве о временной защите, все чаще отказывают в убежище новым переселенцам. Это происходит в случаях, когда мигранты прибывают из украинских регионов, которые европейские власти считают безопасными, подчеркнул О'Флаэрти.

    Ранее сообщалось, что украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии. До этого стало известно, что Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев.

    При этом, власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    13 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о серии ночных взрывов над Анапой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишут Telegram-каналы.

    Громкие звуки в небе над курортным городом раздались в темное время суток, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По предварительным данным, российские зенитчики перехватывали воздушные цели над акваторией Черного моря.

    Местные жители насчитали свыше 17 хлопков. Очевидцы сообщили, что была слышна «серия глухих взрывов со стороны моря», а некоторые наблюдали яркие вспышки.

    На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей властей и военных ведомств не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Анапы и Геленджика рассказали о звуках взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны.

    В небе над Туапсе прогремело более десяти взрывов при отражении атаки вражеских беспилотников.

    Дежурные расчеты ПВО вступили в бой с украинскими дронами в воздушном пространстве над Сочи.

    13 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 286 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь со вторника на среду 286 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    БПЛА перехватывали с 20.00 мск 12 мая до 7.00 мск 13 мая, указало ведомство в Max.

    Их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской областями.

    Также их поразили над Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что фрагмент беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

    До этого при атаке БПЛА в Брянской области ранения получили двое мужчин.

    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке

    На Украине обнародованы новые детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой. «Зеленый кардинал» не только согласовывал с ней кадровые назначения, но и пытался с помощью черной магии расправиться с политическими конкурентами. Как подобные деятели оказались у власти на Украине и о чем свидетельствует вся эта дьявольщина? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации