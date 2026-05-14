Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.4 комментария
Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что чувствует себя героем известной комедии «Один дома», пока глава государства Дональд Трамп находится с визитом в Китае.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс объяснил журналистам причину своего отсутствия в зарубежной поездке вместе с президентом США, передает РИА «Новости».
Вэнс отметил, что из-за строгих правил безопасности высшие руководители страны не могут одновременно покидать ее пределы.
«По правилам Секретной службы я не выезжаю за пределы страны в одно время с президентом. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным из «Один дома», – заявил Вэнс.
В настоящее время американский лидер прибыл в Китай для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам вице-президента, без Трампа и его многочисленной свиты в резиденции стало непривычно пусто. Политик добавил, что при входе в Белый дом его поражает тишина и отсутствие людей, поэтому ему требуется некоторое время, чтобы осознать происходящее.
Ранее американский лидер начал первый за девять лет государственный визит в Китай. МИД КНР официально подтвердил сроки проведения двусторонних встреч с 13 по 15 мая. Госсекретарь США Марко Рубио полетел в Пекин на президентском борту.