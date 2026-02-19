Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах
Путин: Россияне убедились в предвзятости зарубежных судов
Президент России Владимир Путин заявил, что многие россияне, которые ранее рассчитывали на объективность зарубежных судебных систем, столкнулись с разочарованием.
На совещании судей в Верховном суде глава государства обратил внимание на перемену взглядов среди граждан, передает ТАСС.
«Многие наши сограждане уповали в свое время на непредвзятость, на объективность той (зарубежной) судебной системы, убедились как раз в обратном», – отметил президент.
Напомним, в четверг в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, в котором принимает участие президент России Владимир Путин.
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов рассказал о развитии судебной системы России в 2025 году.