Краснов рассказал о развитии судебной системы России в 2025 году
Краснов: Судебная система России развивалась в условиях укрепления суверенитета
В 2025 году отечественная судебная система развивалась в контексте трансформаций, направленных на укрепление суверенитета страны, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
Краснов отметил, что судебная система шла в ногу с преобразованиями по повышению социальных гарантий, благосостояния граждан, а также по обеспечению технологической независимости и эффективности национальной экономики, передает РИА «Новости».
Сегодня в Москве стартовало ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, в котором принимает участие президент России Владимир Путин.
Путин обратил внимание на уровень работы российских судов, сравнив их с зарубежными коллегами. «Ваши коллеги там за бугром дают очень хороший повод для того, чтобы подчеркнуть качество российской юрисдикции», – заявил Путин в ходе заседания.
Ранее Верховный суд разработал концепцию цифровой трансформации судебной системы.