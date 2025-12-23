История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.3 комментария
ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на 10 лет, передает ТАСС. Документ оформлен с соблюдением всех требований российского законодательства по использованию атомной энергии.
Отмечается, что получение лицензии стало ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока в сверхпроектный срок. Это решение подчеркивает необходимость интеграции станции в российское правовое поле и подтверждает стратегический подход к развитию объекта, отметили в ведомстве.
В Росэнергоатоме сообщили, что ЗАЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 2-6.
Напомним, в октябре Ростехнадзор уже выдавал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива сроком на 25 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы атомной станции могут привести к катастрофе, сопоставимой с авариями на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.
До этого глава МАГАТЭ Гросси указал причины, по которым не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС.
Сейчас проведение ремонта на Запорожской АЭС необходимо для подготовки энергоблоков станции к работе в режиме генерации, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.