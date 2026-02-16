Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Брянская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников
Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты, свет удалось восстановить менее чем за три часа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram-канале о самой мощной и массированной атаке беспилотников на регион за всю историю подобных инцидентов в России. Он отметил, что в течение суток не было зафиксировано одновременного запуска такого количества беспилотных летательных аппаратов ни в одном другом субъекте страны.
По словам Богомаза, в результате действий украинских вооруженных формирований были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Губернатор сообщил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков, а также использованию резервной генерации, тепло и электроэнергия были поданы в город Брянск и пять муниципальных районов менее чем за три часа.
Богомаз выразил благодарность всем задействованным службам за своевременное восстановление энергоснабжения и обеспечение жителей необходимыми ресурсами.
Ранее в результате украинского обстрела энергетической инфраструктуры жители нескольких муниципальных образований Брянской области остались без электричества и отопления.
Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.