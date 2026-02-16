Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Франция и Польша нарастили экспорт вина в Россию до многолетних рекордов
Франция и Польша достигли многолетних максимумов по поставкам вина в Россию в 2025 году, свидетельствуют данные Евростата.
По итогам 2025 года Франция и Польша вновь оказались в числе крупнейших поставщиков вина в Россию среди стран Евросоюза. При этом Франция увеличила экспорт в пять раз и достигла максимальных объемов с 2017 года – 34,4 млн евро, что позволило ей впервые с 2021 года вернуться в пятерку лидеров. Польша заняла третье место, поставив вина на рекордные 70,8 млн евро, что на 21% больше, чем годом ранее, передает РИА «Новости».
Лидерами по объему экспорта остались Италия – 207,4 млн евро (снижение на 16% за год) и Латвия – 106,7 млн евро (минус 12%). Португалия замкнула пятерку крупнейших поставщиков, несмотря на сокращение поставок на 18%, до 34 млн евро.
В список ведущих экспортеров также вошли Германия (246 млн евро), Испания (20,1 млн евро) и Литва (10,4 млн евро), все они зафиксировали снижение объемов отгрузок. Австрия увеличила экспорт вина в Россию в полтора раза – до 5,8 млн евро, а Чехия сократила на 14%, до 2,1 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция в январе резко увеличила экспорт игристого вина в Россию, доведя объем поставок до 8,2 млн долларов. В сентябре 2025 года Россия увеличила ввоз испанского вина до 916 тонн, что стало максимальным показателем за год.