WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать

Tекст: Катерина Туманова

«Воры приготовили канистру с бензином, чтобы быстро поджечь установленный на грузовике подъемник и другое оборудование, которое они только что использовали, чтобы проникнуть в Лувр и украсть драгоценности французской короны. Пожар мог уничтожить улики, связывающие их с преступлением. Но время шло. Силы безопасности приближались. Поэтому воры приняли важное решение: они оставили грузовик в целости и сохранности и вскочили на свои скутеры, чтобы скрыться вдоль Сены», – пишет Wall Street Journal (WSJ), называя это главной ошибкой грабителей.

По мнению авторов статьи, которая подробно рассматривает действия грабителей, воры пошли на крайние меры и в последние минуты ограбления потеряли самообладание. По мнению профессор криминологии Северо-восточного университета из Массачусетса Никоса Пассаса, «степень беспечности воров была поразительной», а методы ограбления примитивными, добавляет РИА «Новости».

Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления составил 88 млн евро.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совершить кражу преступникам помог охранник Лувра. После инцидента часть коллекции ювелирных украшений Лувра поместили в хранилища ЦБ Франции. Украденные из Лувра драгоценности могли быть разобраны и измельчены, что делает их восстановление невозможным, предположил французский законодатель Александр Портье.

Полиция 26 октября задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра, к тому же следствие нашло ДНК злоумышленников на экспонатах музея.

