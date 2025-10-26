The Daily Telegraph: Охранник Лувра помог грабителям совершить кражу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Один из охранников Лувра мог помочь грабителям, совершившим кражу в музее 19 октября, передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph. По данным издания, злоумышленники беспрепятственно покинули музей благодаря сливу секретной информации о системе безопасности.

«Существуют данные криминалистической экспертизы, указывающие на то, что один из охранников музея сотрудничал с ворами. Благодаря переданной конфиденциальной информации о системе безопасности музея, преступники знали о том, где у нее есть брешь», – заявил неназванный источник, знакомый с ходом расследования.

В распоряжении следователей оказались видеозаписи преступников и их переписка. При этом личности самих грабителей пока не раскрыты, уточняет газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть драгоценностей Лувра передана под надзор Центрального банка Франции. Эммануэль Макрон пообещал найти похищенные реликвии и наказать воров. Смотрительница музея рассказала о провале финального плана грабителей.