Часть драгоценностей Лувра передана под надзор ЦБ Франции

Часть коллекции ювелирных украшений Лувра поместили в хранилища ЦБ Франции
После недавнего ограбления часть драгоценностей Лувра прошла транспортировку в особых условиях безопасности и временно хранится в Банке Франции, сообщает радиостанция RTL.
Часть драгоценностей, ранее находившихся в Лувре, была передана в центробанк Франции, передает РИА «Новости».
Радиостанция RTL со ссылкой на источники уточнила, что сам процесс перевозки организовали рано утром в пятницу, при полной секретности и усиленном контроле безопасности.
По информации радиостанции, часть ювелирной коллекции музея сопроводили подразделения моторизованного конвоя полиции и переместили на расстояние примерно 300 метров, отделяющих музей от хранилищ Банка Франции.
Отмечается, что причиной передачи существенной части коллекции стала необходимость защиты экспонатов на время, пока в Лувре проходит оценка угроз и состояния безопасности после ограбления. Согласно материалу RTL, речь идет не только о драгоценностях из Галереи Аполлона, где было совершено преступление, но также о предметах из других залов музея.
В числе украденного ранее значились украшения французских монархов, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, а также известная корона императрицы Евгении де Монтихо, которая была найдена и возвращена в музей.
Ранее полиция опубликовала кадры побега грабителей из Лувра.
Следствие нашло ДНК злоумышленников на экспонатах музея.
Французские правоохранители обнаружили рядом с Лувром инструменты и предметы, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.
Ущерб от ограбления, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро.