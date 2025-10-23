Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Опубликованы кадры побега грабителей из Лувра
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент побега грабителей из Лувра с украденными драгоценностями на 88 млн евро.
Телеканал NBC News сообщил о появлении видео, на котором грабители спешно покидают Лувр по строительной автолестнице, установленной на грузовике. На кадрах видно, что один из мужчин был в желтом жилете и черной балаклаве, другой – в полном черном с мотошлемом. Оба быстро спускаются по лестнице, передает РИА «Новости».
Съемку вел прохожий, при этом на записи слышно: «Похоже, эти люди на скутерах. Они уезжают, уезжают», – произнес кто-то по рации на французском. Прокурор подтвердил, что знает о существовании видео.
Грабители проникли в Лувр 19 октября и украли девять ювелирных изделий, принадлежащих французским королевам и императрицам. Один из экспонатов – поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо – был найден и возвращен музею. Сумма ущерба оценивается в 88 млн евро.
Несколькими днями ранее был ограблен Национальный музей естественной истории в Париже, где похищены золотые самородки. В этом преступлении подозревают гражданку Китая, которая уже задержана и находится под стражей.
Германская компания Bocker рекламировала свой автоподъемник, который использовали грабители при похищении ювелирных изделий из Лувра на сумму 88 млн евро.
В Париже более 60 следователей ведут расследование ограбления Лувра и изучают многочисленные видеоматериалы по делу.
Французские правоохранители нашли рядом с Лувром инструменты и предметы, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.
Группа из четырех человек совершила ограбление Лувра. Преступники использовали грузовик с автовышкой для проникновения в здание музея. Один из грабителей позднее попытался поджечь оборудование, но его остановила охрана.