Опубликованы кадры побега грабителей из Лувра

Побег грабителей из Лувра попал на видео

Tекст: Вера Басилая

Телеканал NBC News сообщил о появлении видео, на котором грабители спешно покидают Лувр по строительной автолестнице, установленной на грузовике. На кадрах видно, что один из мужчин был в желтом жилете и черной балаклаве, другой – в полном черном с мотошлемом. Оба быстро спускаются по лестнице, передает РИА «Новости».

Съемку вел прохожий, при этом на записи слышно: «Похоже, эти люди на скутерах. Они уезжают, уезжают», – произнес кто-то по рации на французском. Прокурор подтвердил, что знает о существовании видео.

Грабители проникли в Лувр 19 октября и украли девять ювелирных изделий, принадлежащих французским королевам и императрицам. Один из экспонатов – поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо – был найден и возвращен музею. Сумма ущерба оценивается в 88 млн евро.

Несколькими днями ранее был ограблен Национальный музей естественной истории в Париже, где похищены золотые самородки. В этом преступлении подозревают гражданку Китая, которая уже задержана и находится под стражей.

Германская компания Bocker рекламировала свой автоподъемник, который использовали грабители при похищении ювелирных изделий из Лувра на сумму 88 млн евро.

В Париже более 60 следователей ведут расследование ограбления Лувра и изучают многочисленные видеоматериалы по делу.

Французские правоохранители нашли рядом с Лувром инструменты и предметы, которыми пользовались преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.

Группа из четырех человек совершила ограбление Лувра. Преступники использовали грузовик с автовышкой для проникновения в здание музея. Один из грабителей позднее попытался поджечь оборудование, но его остановила охрана.