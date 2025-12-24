Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме. «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

