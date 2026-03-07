В Ельце рядом с домом упал беспилотник

В Ельце ночью упал беспилотник рядом с домом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Беспилотник упал ночью рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибших и пострадавших нет, однако на месте происшествия осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва.

«Сегодня ночью в Ельце БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом. Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва... На месте работают все экстренные службы, дежурят медики. После того как специалисты завершат обезвреживание обломков, люди смогут вернуться домой», – сообщил Артамонов.

Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения – лицей № 5 по адресу: улица Спутников, дом 9. На месте продолжают работать экстренные службы и сапёры. Возвращение людей в свои квартиры будет возможно после обезвреживания опасных элементов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией области сбили три украинских дрона. В январе украинские беспилотники атаковали Елец, в результате чего два человека получили ранения. За день до этого в промышленной зоне Ельца произошло падение дрона, тогда никто не пострадал, но было повреждено остекление дома.