В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
В районе Сочи во вторник произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого, по предварительным данным, расположен рядом с первым.
Магнитуда нового сейсмического события составила 4,7, сообщил старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов, передает ТАСС.
«Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал Крылов.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи.
В январе в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.