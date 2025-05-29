ВЭБ за четыре года поддержал инновационные проекты на сумму более 450 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Шувалова, в рамках новой стратегии институты развития группы ВЭБ будут координировать усилия для помощи стартапам в поиске клиентов, структурировании финансирования, масштабировании бизнеса и выходе на экспорт. Он отметил: «Взаимодействие «Сколково» с Москвой позволит развивать самую передовую экосистему для технологического предпринимательства», передает ТАСС.

Технологическое лидерство входит в число пяти ключевых приоритетов новой стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года. ВЭБ.РФ, «Сколково» и «Сколтех» планируют активную поддержку кооперации с целью организации собственных производственных линий.

В результате этих мер в России планируется создание не менее пяти независимых линий разработки в сферах реабилитационных средств, лекарств, вакцин, робототехники и другой высокотехнологичной продукции, а также поэтапное формирование не менее семи технологических холдингов и запуск 750 новых промышленных производств.