Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
ВЭБ за четыре года поддержал инновационные проекты на сумму более 450 млрд рублей
Объем поддержки инновационных проектов группой ВЭБ превысил 450 млрд рублей в период с 2021 по 2024 год, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на технологической конференции Startup Village.
По словам Шувалова, в рамках новой стратегии институты развития группы ВЭБ будут координировать усилия для помощи стартапам в поиске клиентов, структурировании финансирования, масштабировании бизнеса и выходе на экспорт. Он отметил: «Взаимодействие «Сколково» с Москвой позволит развивать самую передовую экосистему для технологического предпринимательства», передает ТАСС.
Технологическое лидерство входит в число пяти ключевых приоритетов новой стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года. ВЭБ.РФ, «Сколково» и «Сколтех» планируют активную поддержку кооперации с целью организации собственных производственных линий.
В результате этих мер в России планируется создание не менее пяти независимых линий разработки в сферах реабилитационных средств, лекарств, вакцин, робототехники и другой высокотехнологичной продукции, а также поэтапное формирование не менее семи технологических холдингов и запуск 750 новых промышленных производств.