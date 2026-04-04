Jaguar зарегистрировала в России бренды «Рендж Ровер» и «Дефендер»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарные знаки для продукции и услуг, включая косметику, масла, технические смазки, машины и оборудование для них. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в начале апреля 2024 года, а официальная регистрация состоялась только в апреле 2026 года. Эксклюзивные права на торговые марки будут действовать до апреля 2034 года, сообщает ТАСС.

Согласно базе Роспатента, товарные знаки зарегистрированы сразу по 21 классу Международной классификации товаров и услуг. В перечень входят косметические средства, масла, металлы и их сплавы, различное оборудование, научные инструменты, приборы для освещения, нагрева и охлаждения. Помимо этого, охраняются права на транспортные средства, драгоценные металлы, изделия из бумаги, кожи, мебель, обувь, одежду, игрушки и рекламные, финансовые, ремонтные услуги, аренду автомобилей, обработку материалов, организацию мероприятий, научные и технологические сервисы.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее отмечал в интервью, что зарубежные бренды стремятся не только регистрировать, но и своевременно продлевать свои товарные знаки в России. По его словам, регистрация необходима для защиты интеллектуальной собственности и предотвращения реализации поддельной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Coca-Cola Company зарегистрировала в России бренды Sprite и Fanta с правом продажи фруктовых напитков и изотоников до 2035 года.








