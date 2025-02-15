Роднина объяснила свои слова об однополых дуэтах в фигурном катании

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, такие пары уже существуют в мировом спорте, но пока не представлены в официальных турнирах, передает Sport24.

Роднина отметила, что в мире уже давно проходят соревнования с участием однополых дуэтов, но в России эти изменения принимаются медленно.

Она пояснила, что люди путают однополые пары с браками, и подчеркнула, что в России есть примеры успешных коллективных выступлений на международной арене.

Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили в женском дуэте на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки выразили желание внести свой вклад в легализацию однополых дуэтов на официальных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании.