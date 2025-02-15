Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Роднина объяснила свои слова об однополых дуэтах в фигурном катании
Депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила свои слова об однополых дуэтах в фигурном катании, призвав не путать однополые дуэты и однополые браки.
По ее словам, такие пары уже существуют в мировом спорте, но пока не представлены в официальных турнирах, передает Sport24.
Роднина отметила, что в мире уже давно проходят соревнования с участием однополых дуэтов, но в России эти изменения принимаются медленно.
Она пояснила, что люди путают однополые пары с браками, и подчеркнула, что в России есть примеры успешных коллективных выступлений на международной арене.
Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили в женском дуэте на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки выразили желание внести свой вклад в легализацию однополых дуэтов на официальных соревнованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании.