Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании
Однополые дуэты могут разнообразить фигурное катание и привлечь к нему больше интереса, заявила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Роднина отметила, что не видит ничего негативного в идее однополых дуэтов, приводя в пример существующую практику в других странах, передает «Матч ТВ».
По ее мнению, такая концепция кажется интересной и может добавить новые направления в этом виде спорта.
Также Роднина добавила, что любые правила можно переработать и обновить, чтобы интегрировать однополые дуэты в соревнования. Она привела в пример появление синхронного катания, подчеркнув, что это один из способов сделать фигурное катание более привлекательным для зрителей.
Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили в женском дуэте на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки выразили желание внести свой вклад в легализацию однополых дуэтов на официальных соревнованиях.
До этого депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что запрет двойного гражданства для россиян не удержит спортсменов от смены страны для выступления.