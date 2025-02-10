Олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании

Tекст: Вера Басилая

Роднина отметила, что не видит ничего негативного в идее однополых дуэтов, приводя в пример существующую практику в других странах, передает «Матч ТВ».

По ее мнению, такая концепция кажется интересной и может добавить новые направления в этом виде спорта.

Также Роднина добавила, что любые правила можно переработать и обновить, чтобы интегрировать однополые дуэты в соревнования. Она привела в пример появление синхронного катания, подчеркнув, что это один из способов сделать фигурное катание более привлекательным для зрителей.

Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступили в женском дуэте на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки выразили желание внести свой вклад в легализацию однополых дуэтов на официальных соревнованиях.

До этого депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что запрет двойного гражданства для россиян не удержит спортсменов от смены страны для выступления.