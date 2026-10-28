Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне

Ким Чен Ын потребовал обеспечить постоянную готовность армии к войне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Северокорейский лидер встретился с участниками III Слета командиров рот Корейской народной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что первейшее революционное задание командиров роты является совершенствованием полной готовности подразделения к войне, а практическим методом для этого являются непрерывные и интенсивные военные учения», – говорится в сообщении.

Он призвал командиров демонстрировать преданность партии, Родине и народу практическими успехами в подготовке подразделений, которые должны научиться сражаться по принципу «один против ста».

Глава государства также отметил важную роль командиров рот в укреплении вооруженных сил и выразил уверенность в ускорении развития армии благодаря их усилиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны. В четверг Ким Е Чжон сообщила о приведении военных средств на границе с Южной Кореей в полную боевую готовность.