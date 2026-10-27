Группировка «Центр» применила прибор «Совенок» для уничтожения дронов ВСУ

Группировка «Центр» применила «Совенка» для уничтожения дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Мобильные огневые группы применили устройство в ночное время суток для наблюдения за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что аппарат объединяет в себе тепловизор, встроенную видеокамеру с высоким разрешением и платформу с системой стабилизации. Такое оснащение обеспечивает четкое изображение даже во время движения.

«В ночное время суток, когда активность вражеской беспилотной авиации возрастает, военнослужащие МОГ (мобильной огневой группы – прим. ВЗГЛЯД) задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок». Данное устройство позволяет вести наблюдение за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости», – сообщили там.

Одновременное использование тепловизионного и оптического каналов помогло бойцам вовремя обнаружить приближение украинских ударных беспилотников самолетного типа. После получения целеуказания военнослужащие открывают прицельный огонь на упреждение и поражают несколько воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия беспилотникам на добропольском направлении.

В подразделениях группировки «Север» сформировали единую систему взаимодействия для эффективного уничтожения дронов противника.