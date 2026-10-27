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Мошенники придумали схему кражи денег через оформление зарубежных карт
МВД: Мошенники стали предлагать оформление зарубежных карт
Дистанционные мошенники стали выманивать персональные данные и деньги у граждан, предлагая им оформить виртуальную иностранную банковскую карту для оплаты сервисов и покупок за границей.
Аферисты публикуют в Сети объявления с предложением платно выпустить иностранную карту. Для этого они просят прислать реквизиты банковского счета, копию паспорта и другие личные сведения, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
После того как жертва переводит оплату за услугу, злоумышленники похищают деньги и перестают выходить на связь. Полученные персональные данные в дальнейшем могут использоваться для кражи средств со счетов или оформления кредитов на имена пострадавших.
Правоохранительные органы посоветовали никогда не отправлять паспортные данные незнакомым лицам. Также в ведомстве призвали не сообщать посторонним реквизиты карт и коды подтверждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о рассылке аферистами сообщений о подозрительных операциях по счетам детей. Летом ведомство раскрыло схему обмана с использованием внезапных переводов на карты граждан.
При этом МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом.