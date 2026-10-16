Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

Tекст: Мария Иванова

Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

«Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.