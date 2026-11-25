Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Жителей Киева призвали максимально экономить воду
«Киевводоканал» призвал жителей Киева максимально экономить воду
Предприятие «Киевводоканал» призвало жителей Киева максимально экономить воду из-за большой нагрузки на оборудование в результате повреждений критической инфраструктуры.
Коммунальное предприятие «Киевводоканал» попросило жителей украинской столицы максимально ограничить потребление воды из-за серьезной нагрузки на оборудование после повреждения критической инфраструктуры, передает ТАСС.
В компании подчеркнули, что городские коммунальные системы вынуждены функционировать в чрезвычайно сложных условиях.
«Оборудование «Киевводоканала» подвергается значительным нагрузкам. Обращаемся к жителям столицы с просьбой пользоваться водой максимально экономно», – говорится в сообщении предприятия.
Кроме того, организация призвала промышленные объекты сократить расход воды в технологических процессах и временно отложить работы, для которых требуются большие объемы ресурса.
Ранее, 22 ноября, один из объектов предприятия получил серьезные повреждения в результате взрывов. Сроки завершения восстановительных работ не уточнялись. При этом на фоне перебоев с водоснабжением киевляне жаловались, что во дворы жилых домов не привозят цистерны с питьевой водой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье «Киевводоканал» сообщил о перебоях с водоснабжением во всех районах города.
На фоне этого из кранов у горожан потекла ярко-синяя вода, напоминающая антифриз.
В пятницу в украинской столице зафиксировали проблемы с водоснабжением в результате повреждения инфраструктурных объектов.