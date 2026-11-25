Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Силуанов призвал подготовить бюджет к падению цен на нефть
Силуанов: Бюджет России должен быть готов к снижению цен на нефть
Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что российский бюджет должен быть готов к сценариям снижения цен на нефть в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе.
Существуют предпосылки для падения стоимости энергоносителей на мировых рынках, передает РИА «Новости».
«Если цены на нефть будут снижаться, а такие предпосылки есть, в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе, соответственно, большие объемы нефти будут поступать на рынки, соответственно, цены будут меняться в сторону понижения. Поэтому бюджет должен быть готов и к таким сценариям», – сказал Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Он добавил, что в бюджет на ближайшие три года заложена консервативная цена на нефть. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.
Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил о риске дальнейшего роста стоимости нефти при сохранении нестабильности в этом регионе.
Также Силуанов заявил о необходимости обеспечивать исполнение бюджета России даже в период очень низких цен на нефть.