Силуанов: Бюджет России должен быть готов к снижению цен на нефть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Существуют предпосылки для падения стоимости энергоносителей на мировых рынках, передает РИА «Новости».

«Если цены на нефть будут снижаться, а такие предпосылки есть, в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе, соответственно, большие объемы нефти будут поступать на рынки, соответственно, цены будут меняться в сторону понижения. Поэтому бюджет должен быть готов и к таким сценариям», – сказал Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он добавил, что в бюджет на ближайшие три года заложена консервативная цена на нефть. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил о риске дальнейшего роста стоимости нефти при сохранении нестабильности в этом регионе.

Также Силуанов заявил о необходимости обеспечивать исполнение бюджета России даже в период очень низких цен на нефть.