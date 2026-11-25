В Новосибирске арестовали мужчину за стрельбу по трамваю

Tекст: Дарья Григоренко

Мужчина пробудет под стражей до 20 января 2027 года, передает сообщение суда в Max.

Его обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Следствие считает, что 20 ноября мужчина вышел на рельсы на Гурьевской улице и несколько раз выстрелил по трамваю № 13. Обвиняемый и его адвокат просили о домашнем аресте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Новосибирской области задержали 16-летнего подростка по делу о попытке диверсии на железной дороге.

В сентябре Тогучинский районный суд Новосибирской области отправил в СИЗО водителя грузовика, спровоцировавшего ДТП с маршруткой.

В июле суд в Новосибирске назначил штраф жителю города по уголовному делу о дрифте.