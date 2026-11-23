12-й канал: Удар Израиля по Ирану грозит войной на нескольких фронтах

Tекст: Антон Антонов

Возможная атака на Иран способна спровоцировать конфликт в Ливане с движением «Хезболла», а также обострение ситуации в Сирии и секторе Газа, пишет i24news.tv со ссылкой на израильский 12-й канал.

Такая оценка военных противоречит недавним заявлениям премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее глава правительства заявлял, что столкновение будет носить локальный характер и продлится всего несколько дней.

Для начала операции Израилю требуется одобрение со стороны Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции против Ирана.

Белый дом предупредил о вероятных военных ударах по Ирану после Нового года в случае провала переговоров.

