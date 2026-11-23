Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Разведка Израиля предупредила о риске масштабной войны при атаке на Иран
12-й канал: Удар Израиля по Ирану грозит войной на нескольких фронтах
Управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство страны о риске начала масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае военного удара по Ирану, сообщил 12-й канал.
Возможная атака на Иран способна спровоцировать конфликт в Ливане с движением «Хезболла», а также обострение ситуации в Сирии и секторе Газа, пишет i24news.tv со ссылкой на израильский 12-й канал.
Такая оценка военных противоречит недавним заявлениям премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее глава правительства заявлял, что столкновение будет носить локальный характер и продлится всего несколько дней.
Для начала операции Израилю требуется одобрение со стороны Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции против Ирана.
Белый дом предупредил о вероятных военных ударах по Ирану после Нового года в случае провала переговоров.