Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Подработка в такси вошла в тройку самых высокооплачиваемых для пенсионеров
Авито: Такси вошло в тройку самых высокооплачиваемых подработок для пенсионеров
Сфера такси и пассажирских перевозок вошла в тройку самых высокооплачиваемых подработок для российских пенсионеров, выяснили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг».
Пенсионерам в такси готовы платить более 85 долларов за смену, передает РИА «Новости».
«Среди предложений для пенсионеров лидером стала сфера бытовых и персональных услуг, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 105,7 долларов за смену. Второе место заняла пищевая промышленность – 87,7 долларов за смену. Замыкает тройку лидеров сфера такси и пассажирских перевозок: пенсионерам здесь предлагали в среднем 87 долларов за смену», – говорится в исследовании.
На четвертом месте оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики со средней оплатой 84,9 долларов за смену, на пятом – транспортное машиностроение с 72,9 долларов за смену. Аналитики изучили предложения о подработке за январь–октябрь 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее самыми доходными сферами для работающих пенсионеров в России назвали транспорт, логистику, строительство и недвижимость.
Также специалисты по перестрахованию возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых сфер деятельности.
Кроме того, средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла почти 340,6 долларов.