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Средняя зарплата в Москве выросла до 176 тыс. рублей
Средняя зарплата в Москве в августе превысила 176 тыс. рублей
Средняя номинальная начисленная заработная плата в Москве в августе 2026 года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 176 138 рублей, следует из данных статистики.
В августе 2025 года средняя зарплата в столице составляла 161 101 рубль. Таким образом, за год показатель вырос на 15 037 рублей, передает РИА «Новости».
Средняя номинальная начисленная заработная плата по России в августе 2026 года составила 103 014 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей. В октябре средние пенсионные выплаты в столице превысили 27,3 тыс. рублей. Летом доходы жителей Москвы достигли отметки в 219 тыс. рублей.