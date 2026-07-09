Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.2 комментария
Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон
Роскосмос: Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон
Разрушительный атмосферный вихрь, нанесший накануне серьезный ущерб Калининградской области, подошел к столице.
Продвижение стихии отслеживается с орбиты на высоте более 35 тыс. километров, сообщил Роскосмос в Max, опубликовав снимок циклона. Запись движения циклона ведут российские метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
Днем ранее, 8 июля, непогода обрушилась на самый западный регион страны. Штормовой циклон повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Из-за разгула стихии ряд населенных пунктов на время остался без электроснабжения.
В феврале Роскосмос опубликовал спутниковый снимок накрывшего столицу снежного циклона.
Прошлым летом космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали принесший в город сильный град мощный атмосферный вихрь.