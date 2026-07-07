  • Новость часаС начала дня на подлете к Москве силы ПВО уничтожил 27 дронов ВСУ
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    8 комментариев
    7 июля 2026, 07:20 • Новости дня

    Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки на фоне небольшого снижения температуры, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

    По словам синоптика, минимальная температура в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, а по области – от 12 до 17 градусов.

    Температурный фон окажется на полтора-два градуса ниже установленной климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о ночных грозах. В конце июня синоптик прогнозировала отставание температурных показателей от климатической нормы. Месяцем ранее метеорологи пообещали жителям столичного региона комфортную погоду без осадков.

    5 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Шторм помешал празднованию 250-летия независимости США в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Гостей уличных торжеств в центре Вашингтона попросили покинуть площадки празднования 250-летия независимости США из-за надвигающегося шторма, сообщают организаторы.

    Организаторы уличных мероприятий в центре Вашингтона призвали публику найти укрытие из-за надвигающегося шторма, передает корреспондент РИА «Новости».

    «В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании», – объявил оргкомитет.

    Небо над городом затянуло плотными тучами, в воздухе сверкают молнии, заметно усилился ветер. Уточняется, что укрытие участникам торжеств предложили искать в расположенных рядом зданиях министерств и ведомств.

    Секретная служба в распространенном предупреждении посоветовала людям не скрываться под деревьями. Организаторы пообещали дополнительно сообщить о возобновлении праздничной программы и повторном открытии пропускных пунктов, когда погода позволит продолжить мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты празднуют свой 250-летний юбилей.

    Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник заявила, что в дни празднования 250-летия американской независимости особое внимание уделяется историческому наследию выходцев из России – от освоения Аляски до военной поддержки Вашингтона в годы Гражданской войны.

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    4 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Власти Германии ввели гигантские штрафы за забор речной воды на фоне жары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели штраф до 50 тыс. евро за несанкционированный забор воды из рек в связи с ее низким уровнем на фоне аномальной жары и засухи, сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

    Руководство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия утвердило наказание за незаконное использование речной воды на фоне рекордной жары, передает РИА «Новости». Размер взыскания может достигать 50 тыс. евро.

    Представители местных властей объяснили суровые меры критическим падением уровня водоемов. «В связи с низким уровнем воды из нескольких рек запрещен забор воды. Причинами этого являются отсутствие дождей и жаркие дни на протяжении последних недель... за нарушения грозят штрафы в размере до 50 тыс. евро», – отмечается в заявлении, которое цитирует радиостанция Deutschlandfunk.

    Аналогичные частичные ограничения начали действовать на территории Баден-Вюртемберга и Тюрингии. Кроме того, администрация Мюнхена обратилась к горожанам с просьбой максимально экономить ресурс из-за нестабильного городского водоснабжения.

    Ранее министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер в беседе с журналистами издания Handelsblatt пожаловался на последствия климатического кризиса. По его словам, дефицит влаги и падение уровня грунтовых вод наносят колоссальный ущерб местной экономике и стали серьезной проблемой для производств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике из-за аномальной жары.

    Полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города.

    Жители крупных немецких мегаполисов массово перешли на ночной образ жизни на фоне высоких температур.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Станцию метро Москвы «Серп и Молот» временно закрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На станции столичного метрополитена «Серп и Молот» МЦД-4 временно перестанут останавливаться поезда, предупредил департамент транспорта города.

    «С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции «Серп и Молот», – сообщил департамент в Max.

    Горожанам рекомендовали заранее перестроить свои привычные маршруты. В качестве удобной альтернативы пассажирам предлагается использовать соседние станции: «Римскую», «Площадь Ильича» или «Москву-Товарную».

    В феврале прорыв трубы подтопил платформу станции МЦД-4 Нижегородская. В январе из-за проседания платформы поезда МЦК проходили станцию Нижегородская без остановок.

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    4 июля 2026, 23:17 • Новости дня
    Штормовое предупреждение объявили на Кубани

    Объявлено штормовое предупреждение в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Краснодарском крае, сообщил Краснодарский центр по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

    «Воскресенье, 5 июля. Объявлено штормовое предупреждение! Краснодарский край... В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 метров в секунду. Местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме ожидаемых ливней и гроз, синоптики предупредили о повышенной пожароопасности в регионе. По их данным, в юго-западных районах Краснодарского края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

    Также местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила о риске формирования смерчей и подъеме уровня воды в реках Кубани 4–5 июля.

    В мае ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о прогнозе мощных ливней на юге России, в том числе на Кубани, с выпадением до 50 миллиметров осадков за двое суток.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    С начала дня на подлете к Москве силы ПВО уничтожил 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    6 июля 2026, 03:31 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 11, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Перед этим ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять вражеских беспилотников, направлявшихся к Москве, были уничтожены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об атаке беспилотников на столичный регион на платформе Мах. По его словам, средства ПВО предотвратили прорыв аппаратов к городу.

    «Уничтожены пять вражеских БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин. Он указал, что все аппараты были сбиты до достижения ими заявленной цели.

    По информации мэра, на местах падения обломков действуют специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией последствий инцидента, уточнил Собянин в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву.

    10 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов, направлявшихся в сторону столицы.

    Ранее в июне ПВО уничтожили девять беспилотников, направлявшихся к Москве.

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    4 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА

    Собянин: На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала суток российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столичного региона.

    За прошедшие сутки в направлении Московского региона было зафиксировано движение более 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Основная часть аппаратов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к столице.

    «62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – уточнил градоначальник.

    Информации о пострадавших или разрушениях на земле в результате падения обломков сбитых дронов на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть беспилотников.

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    4 июля 2026, 09:42 • Новости дня
    На Землю обрушилась вторая по мощности магнитная буря года

    Землю накрыла вторая по мощности с начала года магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    Преодолев суточное сопротивление магнитного поля, мощный геомагнитный шторм достиг Земли и стремительно усилился до показателя G3.33.

    Сильный геомагнитный шторм обрушился на планету после суточного давления выбросов солнечной массы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Решающий перелом произошел около полуночи вместе с резкой сменой знака межпланетного магнитного поля.

    Изначально специалисты классифицировали событие как третье по силе в текущем году. Однако вскоре шторм усилился до показателя G3.33, выйдя на второе место после рекордного январского всплеска.

    Примечательно, что гигантские пятна на Солнце пока не привели к по-настоящему мощным взрывам. Тем не менее, совокупности текущих факторов оказалось достаточно для запуска серьезного геомагнитного возмущения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X.

    На следующий день ученые зафиксировали стремительный рост площади группы пятен на поверхности звезды.

    Предыдущая геомагнитная буря аналогичного уровня обрушилась на Землю в марте текущего года.

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    4 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Синоптик Макарова предупредила о формировании смерчей на курортах Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасность формирования смерчей над морем сохраняется в выходные на участке черноморского побережья от Анапы до Магри, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила о неблагоприятных погодных условиях на юге России, передает ТАСС. «4-5 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», – сказала специалист.

    По ее словам, природные явления чаще всего образуются над водой из-за развития кучево-дождевых облаков при неустойчивой погоде. В редких случаях воронки способны выходить на сушу, представляя угрозу для прибрежных территорий.

    Кроме того, синоптик отметила вероятность подъема уровня воды в местных реках. Ожидается, что 4 и 5 июля на водоемах бассейна Кубани, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья, в том числе в Сочи и Сириусе, показатели достигнут неблагоприятных отметок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне смерч повредил десятки крыш в Свердловской области.

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    6 июля 2026, 03:00 • Новости дня
    Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты еще четыре дрона, направлявшиеся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены четыре БПЛА, летевшие на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб проводят необходимые работы на местах падения фрагментов уничтоженных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника.

    Севастополь временно лишился электроснабжения в результате атаки ВСУ.

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    6 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших к Москве.

    Севастополь временно остался без электричества после украинской атаки на энергосистему.

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    6 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о дождях и грозах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами пройдут грозы, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

    Днем в понедельник температура в столице составит от 21 до 23 градусов тепла, в то время как в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

    Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день дневная температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в области прогнозируется похолодание до 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших осадках. Перед этим синоптики спрогнозировали потепление в столице до 25 градусов. В середине прошлого месяца столичный регион накрыл кратковременный дождь.

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    6 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Аномальная жара побила температурные рекорды канадской Арктики

    Температура в канадском арктическом регионе Нунавут достигла рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    В канадском Нунавуте волна аномальной жары подняла температуру до 27,1 градуса Цельсия, многократно превысив обычные июльские показатели.

    В арктическом регионе Нунавут в Канаде зарегистрированы новые температурные рекорды, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Национального метеобюро Канады.

    Аномальная жара, охватившая Северную Америку, добралась до канадской Арктики и привела к резкому росту температуры воздуха.

    5 июля в населенном пункте Кэмбридж-Бэй столбики термометров поднялись до 22,1 градуса Цельсия. Этот показатель превысил рекорд 1930 года, когда здесь фиксировали 21,7 градуса. В Корал-Харбор температура достигла 27,1 градуса Цельсия, обновив максимум 2002 года, составивший 24,7 градуса.

    Для этих широт такие значения считаются чрезвычайными: средняя температура в июле в районе Нунавут обычно находится в пределах от 3 до 9 градусов Цельсия. При этом с прошлой недели в Канаде и США держится аномально жаркая погода, местами температура поднималась до 45 градусов Цельсия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США.

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны и обновил там исторические максимумы температур.

    Средняя температура поверхности Мирового океана в начале лета достигла беспрецедентных 20,98 градуса по Цельсию.

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    7 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию, о чем сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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