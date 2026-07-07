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Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве
Жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки на фоне небольшого снижения температуры, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».
Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.
По словам синоптика, минимальная температура в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, а по области – от 12 до 17 градусов.
Температурный фон окажется на полтора-два градуса ниже установленной климатической нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о ночных грозах. В конце июня синоптик прогнозировала отставание температурных показателей от климатической нормы. Месяцем ранее метеорологи пообещали жителям столичного региона комфортную погоду без осадков.