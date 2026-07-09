  • Новость часаСуд Молдавии лишил Гагаузию права на собственный ЦИК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России
    Захарова предложила дипломатам ФРГ пользоваться общественным транспортом
    В Союзе потребителей России назвали преимущества мультибрендовых ПВЗ
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство Patriot
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    Собачка задержанной агентки СБУ обрела новый дом после спецоперации ФСБ
    В Польше осудили супругов-россиян за работу в интересах России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    14 комментариев
    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвинский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов - солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

    Комментарии (3)
    8 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.

    На международном форуме «Дрон Экспо – 2026» в столице Татарстана компания «Передовые авиационные системы» презентовала беспилотный аппарат «Малютка», передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.

    «Это «Малютка» – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы», – заявил представитель разработчика.

    По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.

    Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра «Казань Экспо». В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник «Сова-55».

    Месяцем ранее холдинг «Швабе» презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.

    Комментарии (4)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (2)
    9 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34

    ОАК поставила армии партии новых самолетов Су-30СМ2 и Су-34

    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.

    Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.

    Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.

    Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.

    Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

    Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.

    конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Кураторами поставок наркотиков в Россию оказались спецслужбы Польши и Украины

    ОНТ: Польша и Украина курируют производство наркотиков для поставок в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Производство наркотиков для поставки из ЕС в Россию курируется украинскими и польскими спецслужбами, сообщил белорусский телеканал ОНТ.

    «По полученным оперативным данным, в настоящее время на территории Польши функционирует несколько лабораторий по изготовлению дешевого синтетического наркотика, известного как 4-СМС. Производство наркотиков курируется украинскими и польскими спецслужбами. Охрана заводов производится вооруженными лицами из числа украинских военных», – сообщил оперативный сотрудник белорусского МВД.

    Представитель ведомства уточнил, что подобная масштабная деятельность и транспортировка невозможны без ведома местных властей и силового блока, передает ОНТ.

    ОНТ подчеркнул, что «представители силового блока отдельных западных стран не просто курируют контрабанду, но и напрямую участвуют в незаконном бизнесе». Подчеркивается, что ситуация представляет собой элемент гибридной войны против Москвы и Минска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит крупной партии синтетических наркотиков из Польши в Россию.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников рассказал об удаленном управлении нарколабораториями в СНГ украинскими преступными синдикатами.

    В феврале заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о попытках киевского режима использовать наркобизнес для причинения вреда россиянам.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производств дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

    Комментарии (4)
    9 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    В Польше осудили супругов-россиян за работу в интересах России

    Польский суд вынес приговор россиянам за деятельность в интересах Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Окружной суд польского города Сосновец назначил тюремные сроки супружеской паре из России, обвинив их в деятельности в интересах Москвы.

    Окружной суд Сосновца в Польше приговорил супругов-россиян Игоря Р. и Ирину Р. к семи и трем годам лишения свободы соответственно, передает РИА «Новости».

    Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Судья обосновал такое решение необходимостью обеспечения государственной безопасности.

    «Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Ирину Р. Приговор в отношении россиян... вынес окружной суд Сосновца», – говорится в сообщении Польского телевидения. По версии польской стороны, осужденные якобы действовали в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года польская прокуратура направила в суд дело против Игоря и Ирины Р.

    В феврале надзорное ведомство Польши предъявило обвинения жителю Быдгоща за работу на российскую разведку. В том же месяце польский суд приговорил еще одного мужчину к тюремному сроку за готовность шпионить в пользу России.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 06:57 • Новости дня
    В России создали неуязвимый подводный дрон для военной логистики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты создали многофункциональный дрон «Скат» для подводного, надводного и сухопутного применения, сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

    Специалисты конструкторского бюро «Спектр» представили новый многофункциональный аппарат, передает ТАСС. «Платформа «Скат» обладает дистанционным управлением и предназначена для подводного, надводного и сухопутного применения», – рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

    Разработка призвана обезопасить маршруты снабжения от воздушных атак. Сейчас собран демонстратор технологии, который вскоре покажут представителям Министерства обороны, Военно-морского флота, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, технику можно применять для регулярной проверки состояния опор мостов и корпусов кораблей.

    На данном этапе прототип способен нести до 50 килограммов полезной нагрузки. В перспективе инженеры намерены увеличить грузоподъемность до десяти тонн, создав полноценную транспортную платформу. Руководитель бюро добавил, что новинка отличается маневренностью, дешевизной в серийном производстве и исключительной простотой управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры создают передовую систему управления стаями морских беспилотников.

    Морские пехотинцы применяют тяжелый грузовой дрон в зоне специальной военной операции.

    Военнослужащие группировки «Север» уничтожили пять роботов снабжения украинской армии в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 07:52 • Новости дня
    Спецзаграждение «Аурелия» против БЭКов решили доработать после испытаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система модульных специальных заграждений «Аурелия», предназначенная для противодействия безэкипажным катерам, будет доработана по итогам испытаний в акватории Финского залива, сообщил официальный представитель организации-разработчика НТЦ «Русич».

    Отечественные специалисты намерены улучшить конструкцию комплекса противодействия безэкипажным катерам, передает ТАСС. «В настоящее время система модульных специальных заграждений «Аурелия» дорабатывается по итогам апробации», – рассказал официальный представитель научно-технического центра «Русич». Изделие уже продемонстрировали потенциальным заказчикам, а все работы по модернизации завершатся до конца 2026 года.

    Принцип действия комплекса основан на блокировке двигателей катеров-нарушителей. Плавающие элементы конструкции засасываются в водомет беспилотника или наматываются на его гребной винт, полностью останавливая движение. Сейчас инженеры уточняют оптимальную ширину заграждения для исключения прорыва скоростных целей.

    Каждый защитный модуль имеет длину десять метров и ширину три метра. В его состав входят плавающая опора, прочная соединительная сеть, антиводометные детали и погружной якорь. Система предназначена для надежной охраны стратегических морских объектов от пилотируемых и автономных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года российские инженеры создали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с морскими беспилотниками.

    Немного позднее военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили шедший к Крыму украинский безэкипажный катер.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские беспилотники «Орлан» модернизировали под новые вызовы спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» модернизируются с учетом меняющейся обстановки в зоне СВО. Об этом ТАСС на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» сказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ).

    О совершенствовании аппаратов рассказал представитель «Специального технологического центра» (СТЦ) на полях Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС.

    «Абсолютно точно», – ответил он на вопрос о том, модернизируются ли беспилотники «Орлан-10» и «Орлан-30» с учетом опыта спецоперации.

    По словам представителя СТЦ, многие изменения внедряются вслед за вызовами, которые создает противник, или одновременно с ними. Он подчеркнул, что этот процесс носит постоянный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Представители компании-производителя подчеркнули высокую надежность этих аппаратов при выполнении различных задач.

    В прошлом месяце российские военные при поддержке дронов «Орлан-10» уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Мерц оценил контракт на 12 канадских подлодок в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая корпорация ThyssenKrupp Marine Systems получила крупнейший в истории страны заказ на создание нового подводного флота для канадских военно-морских сил.

    Ожидаемая добавленная стоимость от реализации проекта достигнет 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Генеральным подрядчиком выступит компания ThyssenKrupp Marine Systems, которая обеспечит тысячи новых рабочих мест. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил выбор немецкого судостроителя.

    «Канада только что приняла решение модернизировать свой подводный флот с помощью Германии и Норвегии и закупить 12 лодок у компании TKMS. Уважаемые коллеги, это крупнейший международный оборонный заказ в истории Федеративной Республики Германия, который обеспечит создание стоимости в размере до 100 млрд евро в течение следующих десятилетий», – заявил Мерц.

    Политик подчеркнул, что сотрудничество немецко-норвежского консорциума с канадским правительством гарантирует стабильную загрузку предприятий. Итоговая цена контракта пока обсуждается в рамках коммерческих переговоров. Журналисты оценивают общие расходы программы минимум в 100 млрд долларов, включая дальнейшее техническое обслуживание субмарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems для строительства 12 новых подводных лодок.

    Весной Оттава рассматривала возможность разделения этого крупного контракта с южнокорейскими фирмами.

    Правительство Германии выделило рекордные 600 млрд евро на масштабную трансформацию собственной армии.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    Индия и Австралия решили усилить военное партнерство

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках официального визита Нарендры Моди в Мельбурн государства подписали совместную декларацию об углублении стратегического партнерства и интеграции военно-промышленного комплекса.

    Нью-Дели и Канберра договорились значительно нарастить военное сотрудничество, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что наше партнерство должно развиваться в соответствии с меняющимися стратегическими обстоятельствами, и обязуемся ускорить развитие нашего передового, интегрированного и образцового партнерства в области обороны и безопасности», – отмечается в принятом документе.

    Стороны планируют расширить развертывание боевой авиации на территориях друг друга и укрепить связи между военнослужащими. Особое внимание планируется уделить совместным тренировкам, обмену опытом и подготовке высококвалифицированных кадров для оборонной отрасли.

    Кроме того, государства намерены объединить усилия в развитии оборонной промышленности и передовых технологий. Для обеспечения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе также ожидается расширение взаимодействия с Соединенными Штатами и Японией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Австралии анонсировало проведение масштабных воздушных учений с участием индийских военных.

    Несколькими днями ранее Индия и Япония заключили ряд соглашений по вопросам морской безопасности.

    Весной страны объединения QUAD запустили совместную программу наблюдения за торговым судоходством в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Украинские дроны начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    ВСУ при помощи дронов начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные применили беспилотники с установленными динамиками для ночной трансляции запугивающих сообщений жителям города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

    Украинские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные звуковыми колонками, для трансляции угроз жителям Энергодара. Город является спутником Запорожской атомной электростанции.

    «ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы», – заявил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

    По словам градоначальника, украинская сторона систематически применяет дроны для распространения ложной информации. В частности, противник тиражирует фейки о якобы готовящейся эвакуации населения. Целью таких действий является запугивание местных жителей и создание панических настроений в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинские беспилотники транслировали ложную информацию об эвакуации города. Представители Запорожской АЭС назвали подобные действия серьезным психологическим давлением на местных жителей.

    На днях мэр Энергодара Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по ведущим к городу трассам.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Экипажи кораблей России и Китая обменялись опытом в Циндао

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая обменялись опытом в ходе берегового этапа учения «Морское взаимодействие-2026» в Циндао, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота..

    Боевые соединения ВМФ России и Народно-освободительной армии Китая завершили наземную подготовку в рамках масштабных маневров, передает РИА «Новости».

    «В порту Циндао Китайской Народной Республики проведена береговая часть российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие-2026». Командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а экипажи обменялись опытом», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Китайские военнослужащие посетили гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где изучили историю корабля и характеристики его ударного вооружения. Кроме того, представители флотов двух стран провели товарищеские матчи по баскетболу, сыграв в составе смешанных международных команд.

    Совместные маневры проходят в акватории Желтого моря с шестого по 13 июля. От российской стороны в них задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». Китайский флот представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводная лодка типа «Юань» и корабли обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Морское взаимодействие-2026» задействовали корабли с дронами.


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ
    Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»
    Эксперт указал на недостатки мультибрендовых ПВЗ
    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании
    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи

    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации