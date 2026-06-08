История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.25 комментариев
Российские дроноводы уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой
Военнослужащие «Южной» группировки войск поразили замаскированную огневую позицию артиллерии и полевой арсенал украинских военных у Константиновки с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны.
Расчеты беспилотных систем обнаружили и ликвидировали артиллерийскую установку Д-30, а также скрытый в лесополосе пункт снабжения противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Поиск целей осуществляли бойцы 70-й мотострелковой дивизии при поддержке дронов «Орлан-10», им удалось засечь и поразить два наземных роботизированных комплекса и три антенны связи ВСУ.
Склад материальных средств был полностью ликвидирован в результате двух точных ударов. Вместе с хранилищем сгорело все находившееся там имущество украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года российские военные при помощи дронов ликвидировали склад и бронетехнику ВСУ под Константиновкой.