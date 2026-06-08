Tекст: Алексей Дегтярёв

Расчеты беспилотных систем обнаружили и ликвидировали артиллерийскую установку Д-30, а также скрытый в лесополосе пункт снабжения противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Поиск целей осуществляли бойцы 70-й мотострелковой дивизии при поддержке дронов «Орлан-10», им удалось засечь и поразить два наземных роботизированных комплекса и три антенны связи ВСУ.

Склад материальных средств был полностью ликвидирован в результате двух точных ударов. Вместе с хранилищем сгорело все находившееся там имущество украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года российские военные при помощи дронов ликвидировали склад и бронетехнику ВСУ под Константиновкой.