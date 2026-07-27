Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума

Заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) превысила 55%, однако этот показатель остается самым низким для конца июля с 2021 года, передает РИА «Новости».

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к утру 26 июля страны Евросоюза накопили 55,5 млрд кубометров топлива.

Текущий уровень запасов на 18 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. Для сравнения: в 2024 году хранилища были заполнены на 83,66%, а в 2023 году – на 84,02%. Хуже ситуация обстояла лишь в 2021 году, когда запасы составляли 54,75%.

Ранее в Газпроме предупредили, что при сохранении нынешних темпов закачки к 1 октября хранилища будут заполнены менее чем на 75%. Это может создать значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

Еврокомиссия считает ПХГ ключевым элементом энергетической безопасности, обеспечивающим до трети зимних потребностей региона. Ранее ЕС снизил целевой показатель заполненности хранилищ к началу сезона с 90% до 80% на фоне опасений перебоев с поставками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальная жара осложнила подготовку стран Евросоюза к предстоящему зимнему сезону.

Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в Европе в зимний период.

В июне закачка топлива в европейские подземные хранилища снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.