В Белгороде три человека пострадали при атаке дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы Украины нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами по коммерческому объекту на территории Белгорода. В результате инцидента пострадали трое мирных граждан, указал оперштаб в Max.

«Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу», – добавили там.

Кроме того, еще один пострадавший мужчина с осколочным ранением головы и женщина с подозрением на сотрясение мозга направлены в городскую больницу №2 для оказания необходимой медицинской помощи.

24 июля житель Белгорода получил тяжелые ранения при детонации украинского дрона.

Днем ранее в результате ударов беспилотников по региону пострадали пять мирных граждан.

20 июля при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек.