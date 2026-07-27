В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
В Белгороде три человека пострадали при атаке дронов
В результате удара украинских дронов по коммерческому зданию в Белгороде ранения получили трое мирных жителей, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Вооруженные силы Украины нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами по коммерческому объекту на территории Белгорода. В результате инцидента пострадали трое мирных граждан, указал оперштаб в Max.
«Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу», – добавили там.
Кроме того, еще один пострадавший мужчина с осколочным ранением головы и женщина с подозрением на сотрясение мозга направлены в городскую больницу №2 для оказания необходимой медицинской помощи.
24 июля житель Белгорода получил тяжелые ранения при детонации украинского дрона.
Днем ранее в результате ударов беспилотников по региону пострадали пять мирных граждан.
20 июля при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек.