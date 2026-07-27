Оперштаб сообщил о ранении двух человек при атаках БПЛА в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Очередные акты агрессии привели к жертвам среди гражданского населения, передает Оперштаб Белгородской области.

«Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя. В Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу», – отмечается в сообщении.

Также стало известно об инциденте в городе Шебекино. Там вражеский дрон целенаправленно ударил по автомобилю.

В ведомстве уточнили, что водитель получил множественные ранения мягких тканей головы и руки, транспортное средство получило повреждения. Пострадавшего мужчину оперативно доставили во вторую городскую больницу Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 июля два мирных жителя получили ранения при ударе украинских беспилотников по коммерческим объектам в Белгороде.

Днем ранее в поселке Северный Белгородского округа дрон ВСУ сдетонировал на территории другого предприятия.

20 июля в результате массированных атак на регион погиб один человек.