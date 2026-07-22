  • Новость часаЭксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

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    22 июля 2026, 10:41 • Новости дня

    При атаке украинского беспилотника под Белгородом пострадали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два мирных жителя ранены в поселке Северный Белгородского округа при взрыве дрона ВСУ на территории коммерческого объекта, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

    Атака произошла в поселке Северный Белгородского округа, сообщает Оперштаб Белгородской области.

    «В поселке Северный Белгородского округа при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя. Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава, другой – открытую рану плеча и акубаротравму», – говорится в заявлении ведомства. Сейчас медицинские работники перевозят пострадавших граждан в областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские военные обстреляли ракетами территорию Белгорода и Белгородского округа.

    Днем ранее в результате атак ВСУ в регионе погиб один человек.

    В начале июня беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в Шебекино.

    21 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Госдума приняла законопроект «Единой России» о продлении «гаражной амнистии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли закон, предложенный партией «Единая Россия», о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

    Ранее этот законопроект получил поддержку правительства.

    «На сегодняшний день 57 тыс. владельцев гаражей уже оформили свои права без бюрократии, каких-либо излишних процедур и больших затрат. Они получили возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки. Граждане защищены, с одной стороны, от мошенников, с другой – от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать магазин, жилой дом и так далее», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

    Упрощенный порядок позволяет легально совершать сделки купли-продажи, дарения и передавать имущество по наследству. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 700 тыс. объектов. Для оформления прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, достаточно подать одно заявление в местные органы власти с подтверждающими документами.

    В начале июля депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении.

    В конце мая нижняя палата парламента приняла данную инициативу в первом чтении.

    Перед этим правительство России поддержало продление льготного механизма до 2031 года.

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    21 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

    Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Критики отмечают, что у назначенного на пост главы МИД Британии Эда Милибэнда неоднозначная репутация, а также считают, что ему не хватает политического веса. Он выглядит приемлемым собеседником для Евросоюза, но может спровоцировать напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов.

    «Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

    «С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

    По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

    Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

    Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

    Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

    «Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

    Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

    В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

    Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»

    Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины

    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    @ Минобороны России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение компрессорных станций украинской газотранспортной системы ведет к снижению питания объектов, используемых Киевом для военных нужд. Также российские атаки призваны сократить работу газовых промыслов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее российские дроны поразили ГРС «Сумская».

    «Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.

    Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.

    «В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.

    «При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», –  подчеркнул эксперт.

    Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.

    Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.

    Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.

    «Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.

    На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.

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    21 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Заслуженный юрист прокомментировал инцидент с козой на Красной площади

    Правовед Соловьев объяснил протокол за козу на Красной площади

    Заслуженный юрист прокомментировал инцидент с козой на Красной площади
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Красная площадь и Московский Кремль имеют статус государственного музея-заповедника и особо ценного объекта национального достояния, поэтому не стоит приходить туда с домашним скотом или животными. Так заслуженный юрист России, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД арест москвича, выгуливавшего козу у Мавзолея Ленина.

    В Москве на пять суток арестовали местного жителя Магомеда Магомедова. В самом центре столицы около Мавзолея Ленина мужчина выгуливал козу и нецензурно выражался. За нарушение общественного порядка на него составили протокол о мелком хулиганстве и Тверской суд назначил ему административный арест.

    «В России действует приказ ФСО от 2 марта 2021 года № 30 об утверждении правил, которые регулируют порядок пропуска посетителей в Московский Кремль. Если ты гражданин России, ты должен понимать, что Московский Кремль – это место в определенном смысле сакральное», – говорит Соловьев.

    Юрист отмечает, что с 1991 года комплекс Московского Кремля и Красной площади имеет статус государственного историко-культурного музея-заповедника и включен в список особо ценных объектов национального достояния, а с 1992 года там действует особый порядок посещения. Каждый гражданин страны обязан относиться к Красной площади с уважением.

    Юрист обратил внимание, что рядом находятся храмовый комплекс Василия Блаженного и памятники. И вряд ли бы люди любых других вероисповеданий, например, мусульмане, одобрили бы, если бы москвич привел козу к мечети или в национальный культурный центр.

    «На Красную площадь нельзя приходить ни с домашним скотом, ни с какими-то животными, потому что это объект культурного наследия и символ нашей страны», – объясняет специалист.

    Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на десять суток восемнадцатилетнего студента за дебош в Мавзолее Ленина. На территории некрополя у Кремлевской стены молодой человек громко ругался, размахивал руками и мешал другим посетителям, а затем бросил мокасин в саркофаг Владимира Ленина и несколько раз ударил по нему рукой. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Свои действия студент объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

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    21 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем

    Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь после полета над Черным морем

    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 сообщил о потере связи после выполнения полета над Черным морем.

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о сбое в системе связи после патрулирования акватории Черного моря, передает РИА «Новости». Аппарат стартовал с итальянского острова Сицилия в понедельник днем и направился к черноморскому побережью.

    В районе Черного моря дрон выполнил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун. По центру его траектории с российской стороны располагаются Крымский полуостров и Севастополь.

    Завершив патрулирование, аппарат взял курс на юго-восток к Средиземному морю. Обогнув Кипр с востока, он направился на запад. Сейчас беспилотник находится около греческого острова Крит и транслирует сигнал 7600, который свидетельствует о сбое связи. В апреле аналогичный дрон уже подавал сигнал бедствия в небе над Черным морем.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix проследовал над нейтральными водами Черного моря для сбора данных.

    В апреле аналогичный итальянский аппарат подал сигнал бедствия из-за сбоя радиооборудования.

    Несколькими днями ранее самолет разведки НАТО Artemis II совершил нехарактерно короткий полет в этом же регионе.

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    21 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.

    Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.

    Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.

    Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.

    Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.

    Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.

    До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.

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    21 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Целенаправленные удары украинских войск по коммерческим логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области могут быть квалифицированы как военное преступление, отметил официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан.

    Подобные действия могут классифицироваться как серьезное нарушение законов ведения конфликта, передает ТАСС.

    Официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан прокомментировал ситуацию с атаками на гражданские объекты.

    «Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул он во время брифинга в Женеве.

    При этом представитель ведомства обратил особое внимание на обязательную необходимость проведения тщательного расследования произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля логистические центры компании Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил военных за эти удары.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.

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    21 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Россия ограничила ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти вводят временные ограничения на поставки овощей, фруктов и зелени от пяти компаний из Узбекистана из-за регулярных нарушений фитосанитарных норм, сообщили в Россельхознадзоре.

    С 23 июля вступят в силу ограничения на поставки подкарантинной продукции от пяти узбекских производителей, передает ТАСС. Под запрет попадут капуста, лук, свекла, томаты, виноград, а также свежая зелень.

    «Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Решение принято на фоне участившихся случаев обнаружения опасных вредителей в узбекских овощах и фруктах.

    В Россельхознадзоре отметили, что систематические нарушения свидетельствуют о недостаточной эффективности контроля безопасности поставляемых товаров со стороны Узбекистана.

    Меры направлены на защиту территории России от распространения карантинных объектов и обеспечение продовольственной безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Россельхознадзор приостановил импорт плодоовощной продукции от десяти узбекистанских экспортеров.

    В середине июня ведомство ввело полный запрет на ввоз подкарантинных товаров из Армении. Перед этим российская сторона временно ограничила поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда.

    Комментарии (3)
    21 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная антимонопольная служба начала расследования в отношении 15 нефтяных компаний и независимых участников рынка, сообщили в ведомстве.

    Выявлены признаки нарушения законодательства, выдано 38 предупреждений независимым участникам рынка, указали в службе, передает ТАСС.

    Специалисты активно анализируют стоимость нефтепродуктов в мелкооптовом сегменте для аграриев и владельцев заправок.

    В качестве примера приводится ситуация в Удмуртии. «Так, Удмуртское УФАС установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис"», – сообщили в пресс-службе ФАС.

    Организация безосновательно изменила цены на дизельное топливо для местных фермеров.

    Компании предписали оперативно снизить стоимость горючего до экономически обоснованного уровня. Всего инспекторы получили три обращения от сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля территориальные управления ведомства выявили признаки картельных сговоров на независимых АЗС.

    Позже министр энергетики Сергей Цивилев подтвердил включение аграриев в приоритетную группу снабжения горючим.

    Месяцем ранее вице-премьер Александр Новак провел специальное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.

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    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    21 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
    Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные не прекратят атаковать морской транспорт, задействованный в доставке оружия и боеприпасов для нужд украинской армии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», – заявил он, передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал недавний инцидент в порту Одессы. В результате атаки на один из кораблей погибли четверо граждан Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Индии выразило решительный протест Москве из-за гибели четырех своих граждан у побережья Одессы. В ночь на вторник ВС России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины.

    Днем ранее российская армия уничтожила два сухогруза с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.

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    21 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», находился в рядах ВСУ и действовал в интересах СБУ, сообщил немецкий телеканал N-tv.

    Как сообщает N-tv, согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Германии, оказавшемуся в распоряжении журнала Stern, Кузнецов сделал такое признание во время телефонного разговора с супругой, передает ТАСС. Беседа прослушивалась, когда украинец находился под стражей в Италии. Документ содержит ряд указаний на причастность государственных структур Украины к диверсии, хотя против самого фигуранта имеются лишь косвенные улики.

    В ходе прослушанных бесед Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» родиной, и хотел связаться со своим «командиром Романом». Немецкие журналисты предполагают, что речь идет о Романе Червинском – спорной фигуре в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский письменно подтвердил, что в момент взрывов подозреваемый находился под его командованием.

    В начале июля прокуратура Германии предъявила гражданину Украины официальные обвинения по делу о теракте на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением причастности киевского режима к диверсии.

    Немецкое издание Spiegel считало организатором подрыва бывшего агента украинских спецслужб Романа Червинского.

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