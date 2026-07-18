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Разведывательный самолет НАТО совершил короткий полет над Черным морем
Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил нехарактерно короткий полет над нейтральными водами в западной части Черного моря, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Борт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнил непродолжительный маневр над западной частью Черного моря, передает ТАСС. «Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце, после чего совершил несколько кругов над нейтральными водами и спустя около 40 минут совершил посадку», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По словам специалиста, столь короткое присутствие в воздухе совершенно нетипично для данного борта. Обычно подобные машины осуществляют многочасовые рейсы, пересекая всю акваторию с запада на восток и обратно. В последние месяцы этот самолет часто замечали над южной частью моря.
Накануне в воздушном пространстве региона также фиксировалась активность альянса. Впервые за почти три месяца над акваторией пролетел стратегический беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix. Дрон прибыл с военной базы Сигонелла на Сицилии и сделал несколько кругов в южной части моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил патрульный полет над акваторией Черного моря к югу от Крыма.
Спустя несколько дней этот разведывательный борт выполнил длительные маневры вблизи границ Калининградской области.
В середине июня данное воздушное судно пролетело над нейтральными водами вдоль российских рубежей.