Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!2 комментария
В Европе возникли опасения за военные контракты с Киевом после отставки Федорова
Увольнение главы украинского оборонного ведомства поставило под угрозу будущее совместных с Европой оружейных соглашений и доступ местных компаний к европейскому финансированию, отмечают западные СМИ.
В европейских странах возникли серьезные опасения относительно судьбы военных договоренностей с Киевом. Тревога связана с недавним увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны, пишет РИА «Новости», анализируя европейскую прессу.
Западные журналисты отмечают важность заключенных ранее контрактов. «Для Европы это вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», – пишет издание EUObserver. Главный вопрос заключается в сохранении прежнего формата тендеров и закупок после увольнения Федорова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за провала мобилизационной реформы.
Жители украинской столицы вышли на массовые протесты против данного кадрового решения. А немецкое издание Die Zeit назвало эту реструктуризацию правительства серьезной проблемой для главы киевского режима.