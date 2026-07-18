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Энергодар остался без электроснабжения и воды после атак ВСУ
Украинские удары привели к масштабным отключениям воды и света в Энергодаре, при этом атомная станция продолжает функционировать в безопасном режиме, сообщили в администрации города.
В результате действий украинской армии город-спутник Запорожской АЭС столкнулся с серьезными коммунальными проблемами, передает РИА «Новости». Местные власти подтвердили масштабное отключение жизненно важных коммуникаций.
«Ситуация в Энергодаре остается сложной. В городе отсутствуют электро- и водоснабжение, профильные службы работают над восстановлением», – заявили в пресс-службе администрации.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что инцидент не повлиял на безопасность объекта. По ее словам, эксплуатация станции обеспечивается должным образом, а радиационный фон сохраняется в пределах нормы.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра и перешла в собственность России в октябре 2022 года. Генерация на энергоблоках была остановлена двумя месяцами ранее, в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в состояние холодного останова.
Ранее Вооруженные силы Украины совершили атаки на Энергодар и Мелитополь. Украинские беспилотники атаковали супермаркет и библиотеку в Энергодаре. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского дрона.