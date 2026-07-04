Tекст: Антон Тройницкий

Первым ее имя утром 3 июля назвало региональное издание «Нис Матэн», которое освещает новости средиземноморского берега Франции и княжества Монако: Анастасия Березовская. Гражданка Украины, но проживающая в Германии. 39 лет, брюнетка, плотного телосложения, на правой руке выше локтя имеет татуировку, возможно, в виде змеи. Периодически переодевается, имитируя мужчину. Та самая, которая подложила бомбу на крыльцо дома в Монако, в котором проживал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Начиненное поражающими элементами взрывное устройство сработало, когда тот оказался поблизости вместе со своей спутницей жизни Анной Насобиной и их общим сыном, подростком 13 лет. Все трое получили тяжелые ранения, больше всего пострадала женщина, за жизнь которой в настоящее время продолжают бороться врачи. Журналистам стало известно, что ей ампутировали обе ноги и одну руку. Также ранения от разлетевшихся осколков стекла получили два посторонних человека, оказавшихся неподалеку.

Использование взрывных устройств в ходе покушений на убийство вовсе не является привычным делом для Монако. Вообще до недавних пор княжество считалось островом спокойствия и тихой гаванью для очень, очень богатых людей. Судя по всему, Вадим Ермолаев тоже верил в репутацию Монако, так как в день покушения с ним не было охраны. Впрочем, учитывая характер взрывного устройства, даже охрана в данном случае его бы не спасла.

Пока оказавшиеся поблизости местные жители гадали, что может значить непривычно громкий звук, и предполагали, что кто-то запустил фейерверк, исполнительница преступления в мешковатой одежде, делающей ее похожей на мужчину, скрылась на французской территории, в коммуне Босолей. Дело в том, что Монако – это крошечное государство. Оно занимает всего 2 кв. километра, и практически из любой его точки до границы рукой подать. Тому, кто только что взорвал людей, и подавно нет никакого смысла здесь оставаться.

Позже следствие установило, что Анастасия Березовская загодя тщательно изучала место будущего преступления. С 26 июня она кружила поблизости, изучая местность, а когда ее машина попала на штрафстоянку в расположенной поблизости французской Ментоне, явилась за ней, предъявив фальшивые документы.

29 июня в 20 часов 58 минут она положила взрывное устройство на крыльцо, и, убедившись, что жертва и еще двое человек оказались достаточно близко, привела бомбу в действие с помощью дистанционного управления. В последовавшей после взрыва суматохе ей легко удалось скрыться.

Как сообщил заместитель главного прокурора Монако Морган Реймон, «относительная сложность взрывного устройства и образ действий заставляют предположить, что подозреваемая действовала не в одиночку». По сообщениям немецкой прессы, квартира, в которой проживала Березовская, и оставленная ею машина были обысканы, и были найдены некоторые улики. Однако ответов на главные вопросы – кто именно за ней стоит и где она находится – официально нет до сих пор.

Впрочем,

у преступления есть вполне характерный почерк.

Генпрокурор Монако Стефан Тибо уверяет, что преступление не рассматривается в качестве теракта и носит криминальный характер, на самом деле сам факт того, что преступнице удалось скрыться, говорит о многом. Хотя бы о том, что у нее были проработанные пути отхода – а это уже явный признак грамотной работы спецслужб.

«Гардиан» полагает, что покушение на Ермолаева нельзя назвать «работой профессионала», потому что в Монако камеры на каждом углу, однако в реальности эти камеры не спасли от покушения и не помогли задержать исполнительницу. Очень похоже и на то, что личность исполнительницы легендирована, замаскирована, слишком мало утекло в прессу фактов о ее биографии.

По сообщениям немецкой прессы, Анастасия Березовская (или та, которая взяла это имя) появилась на территории Германии в 2022 году, когда аттестовала себя беженкой «из Луганской области». Какое-то время она проживала в земле Гессен, в центре для беженцев. Со своей стороны, французские службы безопасности выяснили, что гражданка имела охотничий опыт и, возможно, обладала огнестрельным оружием.

Ее жертва, олигарх Ермолаев в 2015 году занимал в списке «Форбс» 24-е место среди самых богатых людей Украины. В 2021-м он сместился на 45-е. В 2019 году олигарх отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра, но тем не менее в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции, обвинив в том, что его предприятия (главным образом винодельческие) продолжают работать в Крыму и платить налоги в российский бюджет.

Сам Ермолаев отрицал эти обвинения, но вскоре он должен был выступить в Европарламенте с критикой коррупции на Украине, а теперь по понятным причинам его выступление вряд ли состоится. Некоторые СМИ сообщают, что

ставший жертвой покушения олигарх собирал деньги на предвыборную кампанию экс-главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, что также вряд ли могло понравиться Зеленскому.

Также в качестве возможной причины называется борьба за контроль над мошенническими кол-центрами, расположенными в родном городе Ермолаева Днепропетровске. Достоверно же известно, что в прошлом у европейских властей были претензии к Ермолаеву как к совладельцу эстонского «Версобанка», у которого отозвали лицензию из-за подозрений в отмывании денег. Как указывает «Нис Матэн», несмотря на претензии, которые имели к Ермолаеву на родине, ни Европа, ни США не стали включать его в санкционные списки.

Еще до обнародования имени Анастасии Березовской французское издание «Фигаро» дало понять, что за покушением на Ермолаева могут стоять украинские спецслужбы. Тут стоит вспомнить, что

покушения с помощью взрывных устройств (в том числе и женщин-агентов) – как раз один из признаков преступлений украинских спецслужб.

Например, российская журналистка Дарья Дугина была убита с помощью заложенного под днище автомобиля взрывного устройства, а исполнительницей преступления тоже была женщина, гражданка Украины. За убийство, опять-таки с помощью взрыва, журналиста Владлена Татарского, также осуждена женщина. Взрывные устройства с дистанционным подрывом использовались и при покушениях СБУ на представителей российского генералитета.

Это – сходство между тем, что произошло в Монако и тем, что происходило в России. Есть, однако же, и различия. Прежде всего, эти различия – в качестве работы контрразведки и полицейских органов. Российские спецслужбы задерживали исполнителей подобного рода преступлений максимум на следующие сутки, иногда – всего лишь за несколько часов. Европейская полиция ищет исполнительницу до сих пор – и не факт, что найдет. Таким образом, по крайней мере на данный момент налицо полное бессилие европейских правоохранительных органов против терроризма украинских спецслужб.