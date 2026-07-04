  • Новость часаЗа 13 часов над Россией сбили 92 дрона ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    Военный эксперт Перенджиев: Украина доведена до отчаяния потерей Константиновки
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки
    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    Россия предложила передать Киеву тела погибших в Константиновке
    Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
    Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
    Британский журналист: Даже звезды на Кремль изготовлены в Константиновке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    4 июля 2026, 20:38 • В мире

    Европа показывает бессилие против украинского терроризма

    Европа показывает бессилие против украинского терроризма
    @ Monaco prosecutor/Reuters

    Tекст: Антон Тройницкий

    Вот уже несколько дней вся Европа разыскивает человека, который устроил взрыв в самом, казалось бы, безопасном месте континента – крошечном княжестве Монако. Целая серия признаков указывает на то, что перед нами работа украинских спецслужб – и что европейские правоохранительные органы неэффективны в противостоянии с ними. Особенно это заметно на фоне того, как быстро украинских террористов и их пособников находили в России.

    Первым ее имя утром 3 июля назвало региональное издание «Нис Матэн», которое освещает новости средиземноморского берега Франции и княжества Монако: Анастасия Березовская. Гражданка Украины, но проживающая в Германии. 39 лет, брюнетка, плотного телосложения, на правой руке выше локтя имеет татуировку, возможно, в виде змеи. Периодически переодевается, имитируя мужчину. Та самая, которая подложила бомбу на крыльцо дома в Монако, в котором проживал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

    Начиненное поражающими элементами взрывное устройство сработало, когда тот оказался поблизости вместе со своей спутницей жизни Анной Насобиной и их общим сыном, подростком 13 лет. Все трое получили тяжелые ранения, больше всего пострадала женщина, за жизнь которой в настоящее время продолжают бороться врачи. Журналистам стало известно, что ей ампутировали обе ноги и одну руку. Также ранения от разлетевшихся осколков стекла получили два посторонних человека, оказавшихся неподалеку.

    Использование взрывных устройств в ходе покушений на убийство вовсе не является привычным делом для Монако. Вообще до недавних пор княжество считалось островом спокойствия и тихой гаванью для очень, очень богатых людей. Судя по всему, Вадим Ермолаев тоже верил в репутацию Монако, так как в день покушения с ним не было охраны. Впрочем, учитывая характер взрывного устройства, даже охрана в данном случае его бы не спасла.

    Пока оказавшиеся поблизости местные жители гадали, что может значить непривычно громкий звук, и предполагали, что кто-то запустил фейерверк, исполнительница преступления в мешковатой одежде, делающей ее похожей на мужчину, скрылась на французской территории, в коммуне Босолей. Дело в том, что Монако – это крошечное государство. Оно занимает всего 2 кв. километра, и практически из любой его точки до границы рукой подать. Тому, кто только что взорвал людей, и подавно нет никакого смысла здесь оставаться.

    Позже следствие установило, что Анастасия Березовская загодя тщательно изучала место будущего преступления. С 26 июня она кружила поблизости, изучая местность, а когда ее машина попала на штрафстоянку в расположенной поблизости французской Ментоне, явилась за ней, предъявив фальшивые документы.

    29 июня в 20 часов 58 минут она положила взрывное устройство на крыльцо, и, убедившись, что жертва и еще двое человек оказались достаточно близко, привела бомбу в действие с помощью дистанционного управления. В последовавшей после взрыва суматохе ей легко удалось скрыться.

    Как сообщил заместитель главного прокурора Монако Морган Реймон, «относительная сложность взрывного устройства и образ действий заставляют предположить, что подозреваемая действовала не в одиночку». По сообщениям немецкой прессы, квартира, в которой проживала Березовская, и оставленная ею машина были обысканы, и были найдены некоторые улики. Однако ответов на главные вопросы – кто именно за ней стоит и где она находится – официально нет до сих пор.

    Впрочем,

    у преступления есть вполне характерный почерк.

    Генпрокурор Монако Стефан Тибо уверяет, что преступление не рассматривается в качестве теракта и носит криминальный характер, на самом деле сам факт того, что преступнице удалось скрыться, говорит о многом. Хотя бы о том, что у нее были проработанные пути отхода – а это уже явный признак грамотной работы спецслужб.

    «Гардиан» полагает, что покушение на Ермолаева нельзя назвать «работой профессионала», потому что в Монако камеры на каждом углу, однако в реальности эти камеры не спасли от покушения и не помогли задержать исполнительницу. Очень похоже и на то, что личность исполнительницы легендирована, замаскирована, слишком мало утекло в прессу фактов о ее биографии.

    По сообщениям немецкой прессы, Анастасия Березовская (или та, которая взяла это имя) появилась на территории Германии в 2022 году, когда аттестовала себя беженкой «из Луганской области». Какое-то время она проживала в земле Гессен, в центре для беженцев. Со своей стороны, французские службы безопасности выяснили, что гражданка имела охотничий опыт и, возможно, обладала огнестрельным оружием.

    Ее жертва, олигарх Ермолаев в 2015 году занимал в списке «Форбс» 24-е место среди самых богатых людей Украины. В 2021-м он сместился на 45-е. В 2019 году олигарх отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра, но тем не менее в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции, обвинив в том, что его предприятия (главным образом винодельческие) продолжают работать в Крыму и платить налоги в российский бюджет.

    Сам Ермолаев отрицал эти обвинения, но вскоре он должен был выступить в Европарламенте с критикой коррупции на Украине, а теперь по понятным причинам его выступление вряд ли состоится. Некоторые СМИ сообщают, что

    ставший жертвой покушения олигарх собирал деньги на предвыборную кампанию экс-главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, что также вряд ли могло понравиться Зеленскому.

    Также в качестве возможной причины называется борьба за контроль над мошенническими кол-центрами, расположенными в родном городе Ермолаева Днепропетровске. Достоверно же известно, что в прошлом у европейских властей были претензии к Ермолаеву как к совладельцу эстонского «Версобанка», у которого отозвали лицензию из-за подозрений в отмывании денег. Как указывает «Нис Матэн», несмотря на претензии, которые имели к Ермолаеву на родине, ни Европа, ни США не стали включать его в санкционные списки.

    Еще до обнародования имени Анастасии Березовской французское издание «Фигаро» дало понять, что за покушением на Ермолаева могут стоять украинские спецслужбы. Тут стоит вспомнить, что

    покушения с помощью взрывных устройств (в том числе и женщин-агентов) – как раз один из признаков преступлений украинских спецслужб.

    Например, российская журналистка Дарья Дугина была убита с помощью заложенного под днище автомобиля взрывного устройства, а исполнительницей преступления тоже была женщина, гражданка Украины. За убийство, опять-таки с помощью взрыва, журналиста Владлена Татарского, также осуждена женщина. Взрывные устройства с дистанционным подрывом использовались и при покушениях СБУ на представителей российского генералитета.

    Это – сходство между тем, что произошло в Монако и тем, что происходило в России. Есть, однако же, и различия. Прежде всего, эти различия – в качестве работы контрразведки и полицейских органов. Российские спецслужбы задерживали исполнителей подобного рода преступлений максимум на следующие сутки, иногда – всего лишь за несколько часов. Европейская полиция ищет исполнительницу до сих пор – и не факт, что найдет. Таким образом, по крайней мере на данный момент налицо полное бессилие европейских правоохранительных органов против терроризма украинских спецслужб.

    Главное
    Путин подписал закон о поддержке российских НПЗ
    Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов
    Украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    Определился состав участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу
    Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти оказался членом правления СНТ
    Михалков выступил против строгого запрета показа наркотиков и алкоголя в кино

    Мировую экономику спасет искусственный интеллект

    Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия взломала «боевой кристалл» ВСУ в Донбассе

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершена – Генштаб объявил о полном взятии города под контроль. Владимир Путин на совещании в командном пункте назвал это важнейшим шагом к открытию пути на Славянско-Краматорскую агломерацию и поблагодарил героев Константиновки от имени всей страны. Как говорят эксперты, это событие имеет огромное значение для финального освобождения Донбасса. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа показывает бессилие против украинского терроризма

    Вот уже несколько дней вся Европа разыскивает человека, который устроил взрыв в самом, казалось бы, безопасном месте континента – крошечном княжестве Монако. Целая серия признаков указывает на то, что перед нами работа украинских спецслужб – и что европейские правоохранительные органы неэффективны в противостоянии с ними. Особенно это заметно на фоне того, как быстро украинских террористов и их пособников находили в России. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации