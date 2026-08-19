Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

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    Дмитрий Донской снова помогает России победить
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня

    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

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    19 августа 2026, 15:18 • Новости дня
    Резко выросла очередь машин на границе Белоруссии и Евросоюза

    Очередь машин на выезд из Белоруссии в ЕС увеличилась за сутки на 400 авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За прошедшие сутки количество автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в европейские страны, значительно увеличилось из-за медленной работы сопредельных пунктов пропуска, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе выезда из Белоруссии в страны ЕС, выросла на 400 единиц за сутки. При этом ситуация на западных рубежах страны продолжает ухудшаться. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

    Перед пограничными пунктами въезда в Польшу скопилось 2245 легковых машин и 38 автобусов. При этом польская сторона пропустила на свою территорию лишь 30% автомобилей. На литовском направлении в очереди стоят 20 машин.

    Сложная обстановка сохраняется и для грузового транспорта. Около 1190 фур ожидают проезда в Польшу, которая оформила только 31% грузовиков. Въезда в Литву ждут порядка 300 большегрузов, при этом соседняя республика выполнила норму пропуска лишь на 16%.

    Глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский пояснил, что заторы вызваны действиями соседних государств. По его словам, европейские страны закрыли ряд погранпереходов и не выполняют договоренности по количеству пропускаемого транспорта.

    Ранее сообщалось, что в начале августа на выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось более трех тысяч автомобилей. На следующий день Латвия возобновила пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной причиной роста очередей на границе стали длительные выходные.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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    19 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 770 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 767 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1% в ходе утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром поднимаются в пределах одного процента, до 767 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 769,5 доллара. По состоянию на 8.53 мск показатель составлял 767,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая равнялась 761,9 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию топлива в европейских странах. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными, а по итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на лондонской бирже превысила отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее европейские цены на голубое топливо опускались до 704 долларов.

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    19 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие правоохранители окажут содействие российским дипломатам для предотвращения деструктивных акций во время голосования на выборах в Государственную думу, заявило посольство России в Германии.

    Российское посольство в Германии заявило, что с полицией Берлина, с которой посольство тесно и плодотворно сотрудничает много лет, достигнута договоренность об оказании нам профессионального содействия, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что правоохранительные органы Берлина готовы принять все необходимые меры по пресечению любых деструктивных акций.

    Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев предупреждал о подготовке провокаций. По его словам, иноагенты и экстремисты планируют проводить фейковые опросы 20 сентября у российских посольств.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосование будет организовано более чем на 300 участках в 152 странах.

    Министерство иностранных дел России заявило о попытках недружественных стран сорвать сентябрьское голосование.

    Президент Владимир Путин потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

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    19 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова сравнила с ритуалом протест Японии из-за поездки Путина на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Недовольство Токио визитом российского лидера на Курилы лишено содержательного смысла и похоже на ритуал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию японской стороны на посещение президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, передает радио Sputnik. По ее словам, действия Токио не несут в себе реального значения.

    «В слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь – это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него», – заявила дипломат. Захарова добавила, что территориальная проблема искусственно навязана жителям Японии.

    Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет России над Южными Курилами, вошедшими в состав СССР после Второй мировой войны, сомнению не подлежит.

    МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп.

    Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров раскритиковал заявления властей Японии.

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    19 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке на Верхнем Ларсе

    Пассажиропоток через Верхний Ларс превысил рекордные 20 тыс. человек за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки границу России и Грузии пересекло рекордное число людей, что сопровождается небывалым скоплением легковых автомобилей на фоне растущего туристического потока, отметили в ФТС.

    Пассажиропоток в пункте пропуска Верхний Ларс достиг рекордного значения, превысив 20 тыс. человек за сутки, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем официальном канале в Мах.

    Высокая интенсивность турпотока сопровождается «рекордным количеством легкового транспорта», подчеркнули в ведомстве.

    Подобная динамика сохраняется уже несколько дней. Так, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тыс. человек ежесуточно. В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при поездках в Грузию и обратно, соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.

    Таможенная и пограничная службы принимают все меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Для увеличения пропускной способности были усилены смены и привлечены дополнительные сотрудники, что позволяет оперативно оформлять транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года проезд грузовых автомобилей через пункт «Верхний Ларс» остановили из-за непогоды.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП.

    До этого вице-премьер Алексей Оверчук поручил принять меры для ускоренного пропуска зерновых грузовиков в Армению.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Начальник погранслужбы Литвы уволен за замалчивание инцидента с мигрантами

    Кабмин Литвы уволил главу погранслужбы из-за скандала с мигрантами из Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас лишился поста после попытки скрыть массовый прорыв нелегалов через подземный туннель на границе с Белоруссией.

    Правительство Литвы освободило от должности руководителя службы охраны государственной границы при МВД Рустамаса Любаеваса, передает ТАСС.

    Решение об отставке генерала было принято на заседании кабинета министров. «Просьба начальника пограничного ведомства по ходатайству МВД удовлетворена», – констатировало литовское правительство. Известно, что рапорт об уходе Любаевас подал 17 августа.

    Причиной увольнения стало сокрытие происшествия, случившегося 26 июля на заставе в Лаздияйском районе. Пограничники обнаружили 11-метровый подкоп со стороны Белоруссии и устроили засаду, задержав четырех нарушителей. Однако на помощь нелегалам из туннеля бросились еще около 20 человек. Из-за численного превосходства мигрантов сотрудникам погранслужбы пришлось спасаться бегством. Впоследствии нарушители беспрепятственно вернулись на белорусскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля литовские пограничники обнаружили недостроенный подземный ход со стороны Белоруссии.

    Весной силовики республики вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. Позже нарушитель на автомобиле протаранил шлагбаум на закрытом погранпункте для прорыва в Россию.

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