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Тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады
Более 10 тыс. полицейских Франции вышли на протест из-за нехватки финансирования
Более 10 тыс. французских полицейских вышли во вторник на демонстрацию в Париже, требуя повышения окладов и надбавок за опасность работы, которые не росли с 2019 года.
Масштабная акция протеста французских полицейских прошла во вторник в Париже. По данным профсоюза Alliance Police Nationale, на улицы вышли более 10 тыс. сотрудников полиции, сообщил телеканал BFMTV.
Генеральный секретарь Alliance Police Nationale Фабьен Ванемельрик назвал цель акции так: показать, что полицейские в ярости. По его словам, гнев нарастает и усиливается, и правительство обязано его услышать. Среди ключевых требований профсоюза – повышение надбавки за опасность работы, которая не индексировалась с 2019 года, тогда как работа полицейских становится всё опаснее.
Демонстранты протестуют против нехватки средств, выделяемых на финансирование полиции. Ванемельрик также выразил надежду, что министр внутренних дел передаст требования полицейских премьер-министру Себастьяну Лекорню и убедит его принять меры.
Около 15:00 по местному времени делегацию профсоюза принял в Министерстве внутренних дел глава ведомства Лоран Нуньес. Ванемельрик расценил этот приём как минимум того, что мог сделать министр, и выразил надежду на то, что требования полицейских будут услышаны.