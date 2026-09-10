Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

Tекст: Олег Исайченко

Ведущие социологические и аналитические агентства страны представили собственные прогнозы результатов выборов в Госдуму. Эксперты сходятся в том, что явка превысит 50%, а победителем голосования станет «Единая Россия» (ЕР). Споров не вызывает и вероятный обладатель второго места – КПРФ. А вот в вопросе третьего места исследователи расходятся: одни отдают предпочтение ЛДПР, другие – партии «Новые люди» (НЛ).

Прогноз Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)* представил его директор по политическим исследованиям Михаил Мамонов. «Ожидаемые результаты по ЕР – 51-53%. Этот показатель выше того результата, который партия получила пять лет назад», – подчеркнул он.

Несколько иной прогноз дает Фонд «Общественного мнения» (ФОМ). Так, управляющий директор ФОМ Лариса Паутова сообщила, что фонд** ожидает поддержку ЕР на уровне 47-49%. «Такой прогноз основан в том числе на поддержке, сильном списке и удачной электоральной кампании», – пояснила она. Политолог Алексей Чеснаков в свою очередь выделяет пять причин, которые обеспечивают партии столь высокие результаты.

Пять «П» лидерства «Единой России»

«Первая – президент. Сплоченность вокруг Владимира Путина играет огромную роль, а связка ЕР с лидером неоднократно демонстрировалась в ходе кампании. Вторая – Народная программа. Впервые была проведена широкая отчетная кампания по исполнению ее предыдущей вариации и по подготовке новой, в которую вошли 3,5 млн наказов от избирателей», – акцентирует эксперт.

Третьим залогом успеха ЕР Чеснаков называет первую пятерку федерального списка партии. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герои России Евгений Поддубный и Владислав Головин, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам политолога, каждый из них направляет обществу конкретный сигнал, который считывается избирателями. «Найден гармоничный баланс в персоналиях, что играет позитивную роль для восприятия партии», – уточняет он.

Четвертая причина – сформировавшаяся информационная повестка. Политолог подчеркивает, что внешнеполитическому давлению на Россию, санкциям и медийным атакам не удается дестабилизировать страну. Напротив, все эти недружественные действия работают в пользу ЕР. «Сплочение вокруг лидера переносится на сплочение вокруг партии», – объясняет эксперт.

Наконец, еще одной гарантией лидерства «Единой России» Чеснаков считает сформировавшийся в партии подход к работе. Именно ЕР развернула наиболее масштабную электоральную кампанию. «Эта политическая машина воспринимается избирателями как ответственная профессиональная политическая сила», – рассуждает Чеснаков.

Интрига в рядах оппозиции

Второе место, по данным ВЦИОМ, может достаться КПРФ. «Ее результат будет в коридоре от 13 до 15%. Заметим, что партия рискует набрать меньше, чем в прошлом году», – уточняет Мамонов. ФОМ, в свою очередь, прогнозирует коммунистам несколько более высокий результат – 14-17%, рассказывает Паутова. Третью позицию фонд отдает ЛДПР, которая способна набрать 10-12%.

«Новые люди», согласно исследованию ФОМ, сумеют заручиться поддержкой 8-9% граждан. Несколько иные цифры приводит ВЦИОМ: по оценке центра, ЛДПР и НЛ подходят к выборам примерно с одинаковыми показателями – обе партии могут набрать от 9 до 11% голосов избирателей.

«При этом позиция ЛДПР стабильна по сравнению с пятилетним периодом, а вот «Новые люди» выходят явно окрепшей партией. Ее прогнозный результат значительно выше, чем в предыдущем избирательном цикле», – акцентирует Мамонов.

Что касается «Справедливой России» (СР), то партия, по оценке ВЦИОМ, находится в «зоне риска» с ожидаемой поддержкой на уровне 4-6%. Таким образом, центр допускает, что СР не преодолеет пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму. Чуть более «оптимистичны» данные ФОМ, согласно которым СР удастся набрать 6-7%. Все остальные партии, по оценкам экспертов, не сумеют пополнить состав парламента.

Цель – победить

Грядущие выборы пройдут в условиях беспрецедентного информационного воздействия извне, отмечает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу ИНСОМАР***. «В этих условиях формируется лояльное большинство, а компетенции наших избирателей растут», – считает он. По словам эксперта, основными мотивами граждан для посещения участка станут желание поддержать власть и стремление повлиять на будущее страны.

«Консолидация общества, безусловно, сохраняется. Мы видим устойчивость рейтингов, минимальные риски протестной активности. У всех в России сейчас только одна цель – победить. В этом смысле образ победы тесно связан с образом эффективно работающей власти, стабильной политической системы и выборного процесса», – рассуждает Потуремский.

В свою очередь политолог Павел Данилин на основании представленных прогнозов делает вывод, что политическая система России демонстрирует стабильность и устойчивость. По его мнению, расстановка сил накануне голосования остается предсказуемой. И хотя итоговые результаты могут немного скорректироваться, никакие внешние факторы не сумеют отрицательно повлиять на электоральный процесс в РФ.

*данные исследования «Бином ВЦИОМ» – комбинированного квартирного и телефонного опросов. Объем выборки 1600 опрошенных, выборка репрезентует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод комбинирования – среднее гармоническое: личное формализованное интервью по месту жительства респондента (50%), телефонное интервью (50%). Погрешность не превышает 2,5%. Опрос проведен 31 августа – 6 сентября 2026 года. Заказчик: Исследование проведено по собственной инициативе АЦ ВЦИОМ. Внешний заказчик отсутствует. Публикация результата оплачена АЦ ВЦИОМ.

**Опрос «ФОМНнибус» – 51 субъект РФ, 97 населенных пунктов. Объем выборки 1500 респондентов 18 лет и старше. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Заказчик: по данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ). Дата исследования 4-6 сентября 2026 г.

***Данные телефонного опроса 1600 респондентов. Выборка – стратифицированная квотная, с элементами случайного отбора респондентов. География – все федеральные округа Российской Федерации. Заказчик опроса – ООО «ИНСОМАР». Даты проведения – 5-7 сентября 2026 г. Максимально допустимая статистическая погрешность не превышает 2,5%.