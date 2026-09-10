Дмитрий Михайлин
Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны
Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.
Виталий Трофимов-Трофимов
Русский язык на Украине сохраняет долгая воля
«Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.
Дмитрий Новиков
Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания
Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.