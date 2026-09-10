Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.12 комментариев
Иранские военные уничтожили американский морской дрон в Ормузском проливе
КСИР: Иранские военные уничтожили морской дрон США в Ормузском проливе
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник.
Инцидент с аппаратом модели Saildrone произошел 10 сентября в акватории Ормузского пролива, заявили в КСИР, передает ТАСС. Представители элитных частей вооруженных сил Ирана подтвердили факт успешной атаки на технику США.
«Береговая охрана КСИР поразила один из беспилотных морских аппаратов противника с бортовым номером 5838, типа Saildrone, в районе входа в стратегический пролив Ормуз, сорвав его агрессивную миссию», – подчеркивается в официальном заявлении.
В конце августа иранские военные сбили американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.
На следующий день боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в этом районе.
В начале сентября американские вооруженные силы впервые нанесли удары по двум правительственным танкерам Ирана.