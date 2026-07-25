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    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    5 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    13 комментариев
    25 июля 2026, 17:39 • Новости дня

    Армия Йемена нанесла авиаудары по позициям хуситов

    Правительственные войска Йемена атаковали объекты движения «Ансар Алла»

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты и подкрепления шиитских повстанцев в нескольких северных провинциях.

    Военнослужащие ударили по расположениям противника, передает РИА «Новости».

    «Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки «Ансар Алла» в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена», – сообщил источник в йеменских военных кругах.

    Государственный проправительственный телеканал также подтвердил информацию об атаках на базы хуситов в провинциях Мариб и Эль-Джауф. Обострение конфликта произошло на фоне недавних заявлений повстанцев об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Эти действия стали ответом на атаки саудовской авиации на провинцию Ходейда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля мятежники-хуситы атаковали позиции правительственных войск Йемена в провинции Ходейда.

    Позже представители шиитского движения нанесли ракетный удар по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии.

    Лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси пригрозил соседнему королевству масштабными атаками на жизненно важные нефтяные объекты.

    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    24 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

    Трамп потребовал от Эр-Рияда признать Израиль ради сохранения ядерной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выдвинул новое требование Эр-Рияду к соглашению о передаче атомных технологий. Спустя сутки после подписания соглашения о передаче атомных технологий Вашингтон поставил его выполнение в жесткую зависимость от присоединения королевства к Авраамским мирным договорам.

    Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.

    Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.

    «Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.

    Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.

    Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.

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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану.

    Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


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    23 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

    Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

    Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

    До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


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    22 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский МИД призвал соотечественников воздержаться от поездок в Иран и ближайшие регионы на фоне взаимных ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре, а также сообщил об отзыве сотрудников дипкорпуса в Тегеране.

    «В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», –  сказано в сообщении британского МИД.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало  совершать поездки в Иран.

    «Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

    Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

    «Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

    Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

    Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался  открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.

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    23 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    NYT: Иран собрал спутниковые данные о базах США на Ближнем Востоке

    Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам американских военных баз

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные получили доступ к секретным спутниковым снимкам военных объектов США на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность в Вашингтоне.

    Иранские вооруженные силы активно собирают разведывательную информацию о расположении американских военных баз в ближневосточном регионе, пишет The New York Times.

    По данным издания, Тегеран получил доступ к детальным спутниковым снимкам, на которых зафиксированы ключевые объекты инфраструктуры США.

    «Мы наблюдаем беспрецедентный уровень активности иранской разведки в отношении наших объектов», – заявил высокопоставленный источник в Пентагоне. Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для планирования потенциальных атак в случае эскалации конфликта.

    Американские военные аналитики предполагают, что Иран использует коммерческие спутники для получения изображений высокого разрешения. Это позволяет им отслеживать перемещения войск и техники на базах США в Ираке, Сирии и других странах региона. В ответ на эти действия Вашингтон усилил меры безопасности на своих объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Между тем Израиль выразил готовность присоединиться к новым американским ударам по исламской республике.

    Ранее иранские вооруженные силы атаковали четырнадцать военных баз Вашингтона на Ближнем Востоке.

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    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

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    25 июля 2026, 00:49 • Новости дня
    Танкер с нефтепродуктами Саудовской Аравии подвергся атаке в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    В Красном море был атакован танкер NCC MASA с нефтепродуктами Саудовской Аравии, судно получило небольшие повреждения и продолжило путь в Джидду, сообщил официальный источник в Главном транспортном управлении королевства.

    «Судно NCC MASA, принадлежащее саудовской компании, подверглось нападению в Красном море, в результате чего корпусу судна были нанесены незначительные повреждения», – сообщил источник SPA.

    По его словам, после проверки безопасности судно и экипаж продолжили движение к месту назначения, передает РИА «Новости».

    Накануне вечером хуситы объявили об ударах по двум саудовским судам в Красном море, которые нарушили введенный ими запрет на судоходство. Саудовские власти ранее подтвердили атаку на танкер Encelia, после которой на борту вспыхнул пожар.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря. В коалиции уточнили, что под удар попали цели, которые связывают с угрозой для коммерческих судов в Красном море, передал Al Arabiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы сообщили об ударах по нефтяным танкерам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа объявил морскую блокаду Саудовской Аравии и запрет на морское судоходство для королевства.

    Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси предупредил Эр-Рияд о готовности нанести ракетные и беспилотные удары по саудовским нефтяным и жизненно важным объектам.

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    24 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили склад боеприпасов армии США в Кувейте

    КСИР полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной атаки тяжелых беспилотников на кувейтской авиабазе Али ас-Салем ликвидированы крупные хранилища вооружений и ангары американских войск.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке беспилотников, передает РИА Новости.

    «Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции «Победа 2» нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным иранской стороны, в ходе налета ликвидированы шесть крупных ангаров, а еще три получили серьезные повреждения. В результате этих ударов множество американских военнослужащих были убиты и ранены.

    Обострение произошло после срыва меморандума о перемирии от 18 июня. Американские силы возобновили удары 8 июля из-за предполагаемой угрозы судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и ответил атаками по ближневосточным базам.

    Президент США 9 июля заявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Это спровоцировало возобновление конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США в Кувейте.

    Атака беспилотников привела к потере американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Иранские дроны ранее атаковали центры материально-технического обеспечения противника.

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