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Армия Йемена нанесла авиаудары по позициям хуситов
Правительственные войска Йемена атаковали объекты движения «Ансар Алла»
Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты и подкрепления шиитских повстанцев в нескольких северных провинциях.
Военнослужащие ударили по расположениям противника, передает РИА «Новости».
«Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки «Ансар Алла» в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена», – сообщил источник в йеменских военных кругах.
Государственный проправительственный телеканал также подтвердил информацию об атаках на базы хуситов в провинциях Мариб и Эль-Джауф. Обострение конфликта произошло на фоне недавних заявлений повстанцев об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Эти действия стали ответом на атаки саудовской авиации на провинцию Ходейда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля мятежники-хуситы атаковали позиции правительственных войск Йемена в провинции Ходейда.
Позже представители шиитского движения нанесли ракетный удар по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии.
Лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси пригрозил соседнему королевству масштабными атаками на жизненно важные нефтяные объекты.