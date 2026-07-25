Армия Йемена нанесла авиаудары по позициям хуситов

Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

Tекст: Катерина Туманова

В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

«Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.