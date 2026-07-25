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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    5 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    13 комментариев
    25 июля 2026, 18:27 • Новости дня

    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке

    Украинская журналистка заявила о сотнях жертв удара по выставке под Киевом

    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропагандистка Юлия Кириенко усомнилась в достоверности официальных данных о количестве жертв после удара Вооруженных сил России по выставке дронов в Киевской области.

    Киевская журналистка заявила, что реальное число погибших и раненых при атаке на выставку вооружений под Киевом значительно превышает цифры, озвученные властями, передает «Царьград». По ее словам, на мероприятии присутствовало более 300 человек.

    «Если на мероприятии было более 300 человек, то «двухсотых» и «трёхсотых» сотни. Сейчас на месте трагедии работают собаки, ищут останки», – написала Кириенко в социальных сетях. Она отметила, что при попадании нескольких ракет на открытую местность «кого-то просто разрывает на молекулы», поэтому для поиска останков привлекли кинологов.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение группового удара по полигону в Киевской области. Там проходила демонстрация новейших беспилотных систем, включая технику западного производства. Среди погибших оказались сотрудник польской оборонной компании и полковник СБУ Эдуард Сиренко, имевший опыт боевых действий в Ираке.

    Российские военные нанесли ракетный удар по выставке беспилотников в Киевской области.

    Украинская прокуратура заявила о десяти погибших и сотне раненых.

    Местная полиция задержала главного организатора этого мероприятия.

    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    @ Yurii Rylchuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара России по выставке БПЛА в пригороде Киева погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, сообщает Defence24.

    Портал Defence24 сообщил, что во время атаки на Киевскую область погиб сотрудник польской компании оборонного сектора, передают СМИ. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве иностранных дел Польши, раскрыв прессе подробности о пострадавших, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Удар пришелся по территории частного полигона, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo. Организатором встречи выступила Украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

    Выставка была посвящена презентации технологий для украинских военных. На ней присутствовали представители промышленности и технологических компаний. Всего жертвами атаки стали десять человек.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников под Киевом. Украинский совет оружейников подтвердил поражение места проведения мероприятия.

    Прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    25 июля 2026, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

    Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ

    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российский удар по выставке дронов под Киевом приведет к серьезной задержке поставок и модернизации украинских беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О поражении выставки дронов, где присутствовали ведущие украинские разработчики и производители дронов, накануне сообщило Минобороны.

    «Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий, который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

    По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

    «Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка. Теперь для продажи и обмена опытом придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц. И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

    Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом.

    «Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах. Потому что даже в Чехии или где-то еще могут повториться взрывы, которые потом удобно списать на «русских диверсантов», а на деле это будет продолжением теневого передела рынка», – предположил спикер.

    По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

    В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

    «Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

    Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этот момент на площадке проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства.

    В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    На данный момент прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых. Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении госохраны Украины. Также известно о гибели сотрудника польской оборонной компании. Украинские СМИ также сообщали о смерти полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

    Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

    Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что выставка проводилась на полигоне в Бучанском районе Киевской области. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко и по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.

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    24 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) опасается за свою жизнь, минимизировав использование мобильной связи и избегая выхода из командных пунктов.

    Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр (внесен в список террористов и экстремистов), усилил меры личной безопасности, передают СМИ.

    По информации источника в российских силовых структурах, он и его семья находятся под усиленной охраной после возбуждения в России уголовного дела о теракте. Боевик почти не покидает защищенные командные пункты и редко пользуется мобильной связью из-за риска отслеживания местоположения.

    На официальных ресурсах курируемых им подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» с весны 2026 года появились вакансии полиграфологов, аналитиков по безопасности и специалистов по служебным расследованиям. Эксперты полагают, что таким образом ВСУ пытаются выявить нелояльных сотрудников и найти солдат, готовых беспрекословно выполнять преступные приказы.

    Помимо этого, подразделения ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, что создатели контента необходимы украинским силам для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков.

    В июне генпрокурор Александр Гуцан заявил о заочном пожизненном приговоре Роберту Бровди за организацию массового убийства в Старобельске.

    В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении командиру обвинений в террористическом акте в Херсонской области.

    Военный суд приговорил Мадьяра к пожизненному сроку за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.

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    24 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что согласен приехать в Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией.

    Украинский политик дал большое интервью американской журналистке Лоре Лумер. Во время беседы обсуждались перспективы урегулирования текущего кризиса и возможные площадки для дипломатических встреч на высшем уровне, передает RT.

    «Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что итоговое решение данного вопроса полностью зависит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал сложную внутриполитическую обстановку в Киеве. По его словам, такие фигуры, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, будут всячески препятствовать мирному разрешению ситуации.

    Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил о потере Владимиром Зеленским контроля над армией.

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    25 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины, сообщил ее муж Игорь Соловей.

    Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

    Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

    В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.

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    25 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    @ Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины вдова военного ВСУ передала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пакет со взрывчаткой.

    «В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала «людоловам», стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, сел Студенок, Марьино, Садков, Кияницы, поселка Хотень, Глухова, Катериновки, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м.

    Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. ВСУ дважды пытались контратаковать у Могрицы, но украинские подразделения были уничтожены комплексным огневым воздействием. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении войска «Севера» расширяют полосу безопасности и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцов, Дергачей и Чугуева.

    Штурмовые подразделения российских войск продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах.

    ВСУ пытаются накапливать резервы в Новой Казачьей, Цуповке, Светличном и Дергачах, однако по пунктам временной дислокации украинских частей отработали российская авиация и расчеты ударных беспилотников, нанеся существенный урон личному составу противника.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 900 м. Стрелковые бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, Белом Колодезе, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка и в районе Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили харьковские Захаровку и Ивашкино.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    25 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    @ Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предупредил Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как отмечает WSJ, ранее корпорация Chevron попросила Белый дом повлиять на действия ВСУ в этой акватории, после чего США потребовали от Киева ограничить нападения, передает РИА «Новости».

    «После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море», – говорится в публикации издания.

    Журналисты отмечают, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, неоднократно подвергавшийся атакам со стороны Украины, как важнейший канал поставок казахстанского топлива в Европу. Эта магистраль служит альтернативой российским энергоносителям.

    Нефтепроводная система КТК мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона. Магистраль длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем. Среди акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры «Лукойла», СП «Роснефть», ExxonMobil, Chevron и Shell.

    Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Из-за ударов компания временно приостановила прокачку нефти по трубопроводу.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество осудить данные террористические действия.

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    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

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    25 июля 2026, 03:46 • Новости дня
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.

    «В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.

    Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.

    При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.

    Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.

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    24 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.

    «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.

    В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.

    Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.

    В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.

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    25 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
    ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

    В итоге в порту «Николаев» (украинские госпредприятие (ГП) «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставил предназначенные для обеспечения ВСУ грузы, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Кроме того в порту «Одесса» (ГП «Морской торговый порт «Одесса») были поражены инфраструктурные объекты, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    А в «Измаиле» (ГП «Измаильский морской торговый порт») уничтожены объекты портовой инфраструктуры, которые предназначались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Под удар также попал склад с военным имуществом ВСУ.

    Напомним, накануне ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ.

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

    А до этого беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

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    25 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку

    Мирошник: Теракт ВСУ в Кирилловке на счету нового главкома Драпатого

    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответственность за атаку Вооруженных сил Украины по Запорожской области несет недавно назначенный командующий Михаил Драпатый, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Этот теракт, это преступление уже на счету новоназначенного украинского главкома – русофоба Драпатого», – приводит ТАСС слова Мирошника.

    Дипломат уверен, что противник тщательно спланировал удар по туристическим базам в Кирилловке. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Преднамеренность этой циничной атаки совершенно очевидна, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Сейчас российская сторона детально собирает доказательную базу по факту удара. Все материалы обязательно передадут на международные площадки, чтобы мировая общественность узнала о преступлении украинской армии.

    Напомним, Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

    Мирошник сообщил о давлении западных кураторов при выборе этого военачальника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.

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    25 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Захарова сыронизировала по поводу предложения должности Федорову в Италии
    Захарова сыронизировала по поводу предложения должности Федорову в Италии
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захаров высмеяла предложение высокой должности властями Италии экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову.

    Мария Захарова, реагируя на сообщение о том, что глава минобороны Италии предложил уволенному украинскому министру должность советника, высмеяла такой выбор.

    «Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать?» – задалась она вопросом в своем Telegram-канале.

    «Жаль, Усама Бен Ладен не дожил – прекрасный был бы советник в правительстве Италии», – добавила она с иронией.

    Напомним, ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отклонил предложение Владимира Зеленского о должности советника.

    Позже президент Украины предложил экс-министру пост в Совете национальной безопасности и обороны.

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