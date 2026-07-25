Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.